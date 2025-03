Com 'VA' de R$2 mil, vereadores de BH podem aumentar próprio salário em 8%

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Vereadores da mesa diretora da Câmara Municipal de Belo Horizonte apresentaram à casa um projeto de lei (PL) que aumenta em 10% os salários dos servidores do Legislativo Municipal e fixa o auxílio-alimentação dos trabalhadores, incluindo os vereadores, em R$ 2.374. A proposta ainda deve ser votada em dois turnos em plenário e, caso aprovada e sancionada pelo Executivo, representaria um aumento de cerca de 8% nos vencimentos líquidos dos parlamentares.

O PL 120/2025 é assinado pelo presidente da Casa, Juliano Lopes (Podemos); o secretário-geral Pablo Almeida (PL) e pelos vice-secretários Wagner Ferreira (PV) e Wanderley Porto (PRD). O texto determina o aumento de 10% nos vencimentos dos servidores da Câmara a partir de abril.

De acordo com Juliano Lopes, o aumento nos salários não abrange os vereadores, mas os parlamentares estão incluídos no trecho que determina que o auxílio-alimentação seja fixado em R$ 2.374 mensais. Atualmente, o benefício é pago diariamente no valor de R$ 63,24.

Considerando um mês com 20 dias úteis, os valores atuais chegam a R$ 1264,80 mensais para os parlamentares. O aumento previsto na lei, portanto, varia positivamente em 87,6%.

O salário dos vereadores atualmente é de 18.402,02, mas com os descontos, cai para R$ 13.547,54 líquidos. Caso aprovado o aumento, o dinheiro livre de impostos para os parlamentares subirá em mais de 8%.

Segundo os cálculos apresentados no projeto de lei, a aprovação do texto na forma como foi apresentado terá o impacto de R$ 32,7 milhões em 2025. Os números levam em consideração as variações nos vencimentos dos servidores e o aumento no auxílio-alimentação.

À reportagem, Juliano Lopes disse que o projeto atende às demandas dos servidores da Câmara. “Esse valor foi um pedido do Sindisleg (Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal) é o valor para todos os funcionários da Câmara Municipal e Vereadores e será pago através de Cartão Alimentação”.

Wagner Ferreira, também signatário da proposta, defendeu a medida como um atendimento aos servidores do Legislativo. “Sou favorável à reivindicação do sindicato dos servidores da Casa. O valor do benefício é uma isonomia com os mesmos valores pagos para servidores do TJMG e do Ministério Público.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia







Aumento travado

Os salários dos vereadores de Belo Horizonte não têm reajuste desde 2016 e a recomposição dos vencimentos dos parlamentares entrou na pauta da Casa no fim do ano passado. À época candidato único à presidência da Câmara, Juliano Lopes tentou o apoio dos integrantes da mesa diretora para tramitar um projeto que aumentava os vencimentos de acordo com as perdas inflacionárias do período sem alterações.

A movimentação aconteceu no apagar das luzes do ano passado, para atender a uma súmula do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que determina que a aprovação de um aumento salarial dos parlamentares só possa ter efeito a partir da legislatura seguinte.

Salário dos vereadores de BH pode passar de R$ 18 mil para R$ 25 mil

A negociação pela votação do aumento salarial em 2024 não saiu do lugar após a relutância de integrantes dos vereadores que então integravam a mesa diretora. À época, a Procuradoria da Câmara emitiu um parecer que alertava que o entendimento do TJMG vedava a aprovação do reajuste salarial após o resultado eleitoral, o que era o caso.