Trump perdoa 1,5 mil envolvidos na invasão do Capitólio

Momentos antes de assinar os primeiros decretos do mandato, em discurso na Arena Capital One, Donald Trump anunciou que iria conceder perdão para os envolvidos no atentado ao Capitólio. O presidente recém-empossado chamou os condenados de "reféns do 6 de janeiro" e afirmou que a maioria dos envolvidos "não fez nada de mais".

O republicano afirmou ainda que iria assinar indultos para "muita gente" no Salão Oval.

Já na Casa Branca, Trump anunciou que concederia o "perdão total" aos 1,5 mil indiciados, com seis dos condenados por atos violentos tendo suas penas comutadas.

Nas proximidades da prisão de Washington, onde muitos dos envolvidos na invasão estão detidos, o ambiente foi de celebração.

A anistia será dada àqueles que não cometeram atos violentos. Para os acusados de crimes mais graves, Trump propôs a substituição das penas.

Ainda não foi confirmado se todos os 1,6 mil acusados formalmente pela Justiça serão abrangidos ou se os envolvidos em ações violentas manterão suas penas.

Trump aproveitou o momento para criticar Joe Biden pelos perdões concedidos na tarde desta segunda. Durante cerimônia de posse, o agora ex presidente assinou indultos preventivos a figuras políticas e familiares. Entre eles, estariam membros da comissão de investigação parlamentar que denunciaram suposto papel do republicano no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

*Com informações de AFP e Folhapress