O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ajuizou uma ação que acusa Alexandre Kalil, ex-prefeito de Belo Horizonte, por improbidade administrativa. De acordo com o órgão, o ex-líder municipal "solicitou e recebeu vantagem indevida", no valor de R$ 60 mil, durante a realização de uma pesquisa eleitoral em 2021, antes das últimas eleições para o governo do estado.

Além de Kalil, dois ex-secretários municipais estão envolvidos no caso: Adriana Branco, que atualmente ocupa o cargo de Secretária de Esportes Prefeitura de Belo Horizonte (PBH); e o então secretário de governo e ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Adalclever Lopes.

Cacá Moreno, dono da agência de publicidade em questão, também foi denunciado pelo MPMG. Já Alberto Lage, que era secretário-adjunto de governo durante a gestão de Kalil, teria “intermediado o esquema”, mas negociou um acordo com o MPMG e passou a figurar como testemunha na ação: foi ele quem denunciou o caso, originando um inquérito instaurado em 2021.

Os envolvidos teriam, segundo o MPMG, condicionado a renovação do contrato de uma agência de publicidade com a PBH à realização, gratuita, de uma pesquisa para as eleições de 2022 ao governo de Minas Gerais. O tratado, no valor R$ 46 milhões por ano, venceria em 2021.

O MPMG pede a inelegibilidade de Kalil por até 14 anos, a anulação dos contratos entre a PBH e a agência de publicidade e o ressarcimento de R$ 103,5 milhões, pagos de maneira supostamente irregular. A ação, assinada pelo promotor de justiça Leonardo Duque Barbabella, também solicita sanções aos demais envolvidos.

Ainda de acordo com a denúncia do MPMG, as negociações supostamente fraudulentas teriam ocorrido em janeiro de 2021, durante um almoço entre os envolvidos. Naquele momento, a reeleição de Kalil à prefeitura, ocorrida em novembro de 2020, ainda estava recente. Então, teria sido acordada a renovação do contrato com a PBH, em troca da realização da pesquisa eleitoral, no valor de R$ 60 mil, que ficaria por conta da agência de publicidade.

Kalil nega irregularidades

Procurado pela reportagem, a assessoria de Alexandre Kalil enviou uma nota, na qual o ex-prefeito nega qualquer tipo de irregularidade. “Esse processo só existe porque fui procurado pelo Ministério Público para fazer um acordo que evitaria o nascimento do processo. Eu neguei fazer qualquer acordo porque nunca pratiquei nada de ilegal. Como já disse em outras ocasiões, quem tem medo de investigação é bandido. Graças a Deus, não é o meu caso. Já reviraram minha vida e nunca encontraram nada. Esse contrato de publicidade que falam, é da época da gestão anterior à minha e ele não sofreu reajuste quando fui prefeito", afirmou.

A assessoria de Kalil também enviou uma cópia do documento enviado ao MPMG, no qual recusou o citado acordo. O espaço está aberto para manifestações dos demais envolvidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia