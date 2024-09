Pesquisa realizada pela Ação Efetiva Consultoria e Comunicação mostra o candidato Leandro Chagas (PRD) na liderança da disputa pela Prefeitura de Conselheiro Lafaiete (foto). De acordo com o levantamento, ele tem 25,6% das intenções de voto, contra 15,3% de Júlio Barros (Rede). O terceiro colocado é Giuseppe Laporte (Podemos), com 12,72% das preferências. Em seguida, estão: André Menezes (PSDB), com 6,12%; Marco Antônio (Republicanos), com 5,96%; Neuza Mapa (Solidariedade), com 4,67%; Zilda Helena (PT), com 4,51%; e Marcos de Paula (PMB), com 2,42%. Indecisos somam 14,49%, enquanto nulos e brancos totalizam 8,21%. Foram feitos 1.303 questionários para a pesquisa. A confiabilidade é de 95% e a margem de erro de 2 pontos percentuais. O levantamento está registrado no TRE com o número MG-02198/2024.

Coação e assédio por votos

Áudios da candidata a vereadora de Divinópolis e presidente afastada da Associação Amiga dos Autistas, Vivian Fátima Alvarenga, do partido Solidariedade, revelam suposta coação e assédio a pais de crianças autistas. A denúncia foi feita por um grupo de pais da associação, que alega que a candidata estaria condicionando o atendimento na entidade ao apoio eleitoral para sua campanha. Conforme os relatos, Vivian teria questionado insistentemente os pais sobre quem a apoiaria, afirmando que aqueles que não votassem nela seriam colocados “no final da fila”. Em sua defesa, inicialmente, Vivian disse que os áudios haviam sido criados por meio de Inteligência Artificial. Depois, admitiu e afirmou que estava sob o efeito de medicação indutora do sono no momento das falas. A atual presidente da associação, Virgínia Caetano, afirmou que a entidade não compactua com qualquer tipo de ação que possa prejudicar outras pessoas e que a entidade não tem nenhum vínculo político. (Amanda Quintiliano/Especial para o EM)

Eleição na Justiça

A disputa pela Prefeitura de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, vai além das ruas. Recorrendo à Justiça Eleitoral, o candidato à reeleição Gleidson Azevedo (Novo) – irmão do senador Cleitinho (Republicanos) – já obteve pelo menos oito decisões favoráveis. Enquanto isso, a candidata Laiz Soares (PSD) aguarda o julgamento de dois recursos contra decisões do juiz Juliano Abrantes, da 102ª Zona Eleitoral. Ela também aguarda a decisão de uma petição criminal que impetrou contra Gleidson Azevedo por crime de identidade de gênero. A representação está sob análise do Ministério Público Eleitoral. Gleidson já conseguiu, por meio de decisão judicial, proibir a candidata de falar sobre os indícios de superfaturamento na educação, apurados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Além disso, teve direito de resposta concedido pelo mesmo tema e conseguiu remover conteúdos das redes sociais da adversária. (AQ)

O reforço de Nikolas

A menos de 10 dias para o primeiro turno da eleição, o candidato a prefeito de Montes Claros pelo PL, Maurício Sérgio Souza e Silva, o Maurício da Santa Casa, recebeu o apoio do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) (foto). O parlamentar participou de uma atividade de campanha do candidato na manhã desta sexta-feira, na cidade do Norte de Minas. Ele foi seguido por uma “motociata” do aeroporto local até um ponto da avenida Sanitária, em frente o comitê central de Maurício, no Centro da cidade. Lá, Nikolas fez discurso em cima de um carro de som pedindo apoio para o candidato do partido de Jair Bolsonaro. (Luiz Ribeiro)

“O problema não

é falta de dinheiro”

Em sua fala, o deputado federal Nikolas Ferreira disse que o problema do país “não é falta de dinheiro”, mas sim os desvios de recursos públicos. “O dinheiro de Brasília deveria chegar aos municípios, mas nunca chega. Se dinheiro resolvesse o problema do Brasil, o Brasil era o Texas, era os Estados Unidos. Porque o que falta não é dinheiro, o que falta é vergonha na cara”, afirmou Nikolas. (LR)

TRE mantém

indeferimento

O Tribunal Regional Eleitoral indeferiu nesta semana a candidatura a prefeito de Montes Claros do empresário e ex-prefeito da cidade Ruy Muniz (PSB). O representante do PSB teve a sua candidatura barrada pela Justiça da primeira instância, por problemas na prestação de contas durante a gestão anterior dele no município. Muniz recorreu ao TRE-MG, que, por 4 votos a 2, manteve a decisão. Ouvido na quinta-feira, Muniz declarou que vai recorrer contra a decisão e que manterá “normalmente” a agenda de campanha e propaganda eleitoral. O indeferimento da candidatura do ex-prefeito de Montes Claros foi decidida pelo juiz Evandro Cangussu Melo, da 317ª Zona Eleitoral do município. O magistrado da primeira instância baseou-se em ação de impugnação do Ministério Público Eleitoral, alegando problemas na prestação de contas do ex-prefeito na sua gestão à frente da administração municipal entre 2013 e 2016. (LR)

Ataques em série

A penúltima semana de campanha teve escalada de ataques entre os candidatos Paulo Sérgio (PP) e Leonídio Bouças (PSDB), em Uberlândia. Uma pichação no coreto da Praça Clarimundo Carneiro (foto), no Centro da cidade, usou argumentos que Leonídio usa em campanha para atacar o atual vice-prefeito. “Paulo Sérgio não paga IPTU” e “Apareceu no Fantástico”, citando reportagem de 2019, em que a empreiteira da qual Paulo Sérgio é sócio foi apontada como pertencente a um esquema de suborno na Prefeitura para liberação de projetos. Tanto Paulo Sérgio quanto o prefeito Odelmo Leão (PP) repudiaram o vandalismo por meio de notas. Ao mesmo tempo, Paulo Sérgio passou a responder aos ataques do próprio Leonídio em inserções da propaganda eleitoral gratuita e em redes sociais, negando as questões apontadas pelo concorrente. (Vinícius Lemos/Especial para o EM)

Mais ataques

Ainda em Uberlândia, Leonídio Bouças conseguiu na Justiça que a campanha do atual vice-prefeito retire do ar um vídeo que associa Leonídio ao ex-prefeito Gilmar Machado (PT). O vídeo foi usado com a intenção de vincular a imagem de Leonídio ao PT, mesmo o candidato ressaltando em todas as suas entrevistas que sempre foi convidado a participar de todos os governos municipais. “O conteúdo foi usado de forma descontextualizada e manipulada para confundir o eleitor”, informou o candidato. Do lado do PT, o alvo recente de críticas foi o vice na chapa de Paulo Sérgio. Vanderlei Pelizer (PL) foi chamado de negacionista por seus posicionamentos durante a pandemia de COVID-19. Em publicação nas redes sociais, a candidata Dandara (PT) recuperou publicações de Pelizer de mais de dois anos atrás em que o candidato desacredita a eficiência de vacinas contra o coronavírus e o chama de “vírus chinês”. (VL)

Prefeito deve receber alta

O prefeito de Janaúba (Norte de Minas), José Aparecido Mendes Santos (PSD), o Zé Aparecido (foto), candidato à reeleição, prepara retorno às suas atividades normais na próxima segunda-feira, após se submeter uma cirurgia cardíaca, realizada segunda-feira passada, no Hospital Biocor, em Belo Horizonte. Ontem, Zé Aparecido gravou um vídeo com o médico cirurgião cardiovascular Leonardo Ferber, responsável pelo procedimento, que informou que o chefe do executivo deve receber alta do hospital na próxima segunda-feira. “Estou zerado, com as válvulas (do coração) trocadas. Quero voltar (para Janaúba) e continuar o nosso trabalho”, declarou o chefe do executivo, que interrompeu sua campanha desde 31 de agosto, quando sofreu um mal súbito. (LR)