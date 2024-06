O relator na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Projeto de Lei do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), deputado José Laviola (Novo), vai apresentar amanhã (19) um substitutivo à proposta original enviada pelo governo Romeu Zema (Novo) ao parlamento.

Laviola não quis adiantar todas as mudanças, mas informou que no novo texto os recursos arrecadados pelo Ipsemg com as contribuições dos servidores não mais irão para o caixa único do estado, como previa a proposta original. Ele também adiantou que o estado estuda rever a sobretaxa imposta aos idosos prevista na proposta de Zema. Segundo ele, todas as alterações serão apresentadas amanhã.

"É uma contribuição demonstrando o diálogo já no começo da tramitação do projeto" , afirma Laviola, que ontem se reuniu com representantes da Frente Mineira em Defesa do Serviço Público. De acordo com ele, essa foi uma das demandas apresentadas ontem pela frente.

"E algumas outras alterações, nós estamos finalizando a construção, mas já acho que é uma sinalização da parte do governo" , afirma.

Em relação à sobretaxa que os idosos poderão ter que pagar, Laviola afirma que o governo está fazendo um estudo de impacto orçamentário para avaliar essa questão. "Não vamos conseguir apresentar essa alteração na CCJ, mas existe estudo pra gente ver a viabilidade disso pra frente".

Fiscalização do Tribunal

A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) enviou hoje uma representação ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) pedindo à corte que apure a não aprovação prévia pelo Conselho de Beneficiários do Ipsemg da venda dos imóveis do Instituto propostas pelo PL do Ipsemg.

O documento também questiona a informação do governador de que o Ipsemg é deficitário, pois essa informação, segundo a deputada, não consta nas prestações de contas do governo.



" Não houve aprovação prévia pelo Conselho de Beneficiários. Então é algo muito grave que pode, além da lesão aos servidores, significar lesão ao patrimônio público" , afirma a deputada.