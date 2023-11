Em setembro, Moraes revogou a prisão preventiva do ex-ajudante de ordens, após ele firmar um acordo de delação premiada com as autoridades policiais

Brasília - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou um recurso apresentado pela defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para que ele deixasse de usar tornozeleira eletrônica. O magistrado também negou o pedido para que o militar retornasse às suas atividades no Exército. “Efetivamente, as medidas cautelares se mostravam, e ainda revelam-se, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, eis que a investigação, inclusive quanto ao requerente, ainda se encontra em andamento, não tendo sido apresentado relatório pela Polícia Federal”, escreveu Moraes.

“As diligências estão em curso, razão pela qual seria absolutamente prematuro remover as restrições impostas ao investigado, sem qualquer alteração fática da investigação nesse momento”, afirmou Moraes também. A decisão foi publicada em 30 de outubro. Cid também está proibido de ter contato com outros investigados e de acessar as redes sociais.

Em setembro, Moraes revogou a prisão preventiva do ex-ajudante de ordens, após ele firmar um acordo de delação premiada com as autoridades policiais. O militar foi preso em 3 de maio por suspeita de participação em um esquema criminoso de inserção de dados falsos na plataforma do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele também é considerado peça-chave na investigação sobre a venda de joias sauditas recebidas pelo governo brasileiro durante a gestão de Bolsonaro.

Já o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) quer que o STF libere o acesso à delação premiada de Mauro Cid, firmada em setembro, a fim de contribuir “para as análises empreendidas no âmbito” do tribunal. “Entendo que se faz necessário o conhecimento desse Parquet acerca da delação prestada pelo sr. Mauro Cid, a fim de avaliar se o conteúdo atrai a competência do Tribunal de Contas da União em futuras atuações e/ou poderá contribuir com os processos em apuração na Corte de Contas”, diz a minuta assinada pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado que o Correio teve acess

O documento aponta que Mauro Cid teria detalhado o funcionamento do “gabinete do ódio” do governo Bolsonaro na delação. “Há notícias no sentido de que o delator haveria apontado o papel de cada assessor na estratégia de comunicação de informações falsas daquele Governo e que tais afirmações serviriam para os investigadores reunirem provas para compor o inquérito que investiga a atuação dos grupos nas redes digitais”.

O subprocurador aponta, ainda, que o militar é alvo de algumas representações no TCU, dentre elas uma que pede que seja avaliada a gestão da Controladoria Geral da União (CGU), “em especial, diante dos indícios de omissão ou inércia de ações corretivas à Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) relacionada à ausência de publicidade e à demora de fornecimento dos dados das aplicações de recursos públicos no financiamento de campanhas publicitárias em sites e canais que não possuíam relação com as matérias divulgadas (como a disseminação de fake News)”.

Outra solicitação requer pela “adoção das medidas necessárias a conhecer e avaliar a cadeia decisória nas tomadas de decisões na Presidência da República”, durante o governo Bolsonaro, “a fim de identificar se o ex-ajudante, Mauro Cid, apenas cumpria ordens ou se possuía autonomia nas suas decisões com possível desvio de conduta ante a ocorrência de atos ilícitos”

É citado também um pedido pela apuração de “dano ao erário decorrente do abuso de poder político e do uso indevido dos meios de comunicação, especialmente por meio de canal público, no contexto da recente decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que declarou a inelegibilidade do ex-Presidente da República Jair Bolsonaro”.



“Sendo assim, a depender das informações prestadas, eventuais declarações do ex-ajudante de ordens da Presidência da República, general Mauro Cid, podem contribuir para as análises empreendidas no âmbito do Tribunal de Contas da União”, argumenta Furtado.