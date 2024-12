“Névoas de sonho/Brumes de songe”

Afonso Henriques Neto

Engole o peixe

engole o peixe com a espinha

e tocarás a guelra de Deus

aprende todas as palavras

antes de reduzi-las a Uma

ser infinitas palavras

não precisar de Nenhuma

Dos olhos do não

se lhes derem o líder a ordem o partido

não acreditem nesta imposta realidade

neste implacável colar de conchas de ar

se lhes derem os códigos os gestos as modas

não acreditem nesta enlatada realidade

nesta implacável aranha de invisíveis fios

se lhes derem a esperança o progresso a palavra

não acreditem na vazia realidade

na implacável engrenagem das hélices de vácuo

aprendam a olhar atrás do espelho

onde a história jamais penetra

a profunda história do não registrado

aprendam a procurar debaixo da pedra

a estória do sangue evaporado

a estória do anônimo desastre

aprendam a perguntar

por quem construiu a cidade

por quem cunhou o dinheiro

por quem mastigou a pólvora do canhão

para que as sílabas das leis fossem cuspidas

sobre as cabeças desses condenados ao silêncio

Poema

A paisagem não vale a pena.

Pesa dizê-lo assim tão duramente,

mas o que posso fazer contra os mascarados

que penetraram os altos muros

e agora coabitam os aposentos desolados?

Já não vale a pena a manhã.

Os embuçados chegaram em surdina

e foram destroçando todos os pilares,

todas as primaveras, as lúcidas esperanças,

vultos tão horrendos que paralisaram o dia.

A noite não significa mais nada.

As casas dormem e não significam nada.

O vento cortou-se em mil fatias de desespero.

Que dimensão canta além da treva,

a face repousada, os olhos claros?

Oração urbana

pai nosso massacrado na cidade

santificado seja o martírio da carne

venha a nós o espetáculo de sombra

pânicos animais no cósmico matadouro

seja feita a treva singular

que clama pela aurora do divino

o labirinto nosso e o pão do mistério

caiam em tempestade

sobre os ossos do universo

amém

Quase cinza

eu sei onde ladram os ventos pelos ladrilhos

dos mistérios inexistentes.

eu sei de que matéria esta sensação de derrota

é feita, moldada, entre instrumentos de tortura

e pálpebras e espelhos amassados.

eu sei dos que falam no escuro a flauta da voz

das fábulas.

eu sei através do vídeo o vácuo do sangue atrás e além

da imagem, violentos planetas vomitando o drama.

eu sei as tartarugas infinitas.

os bodes expiatórios.

os lavabos cheios de unhas vivas.

a eternidade do gesto humano

morrendo no longo tombadilho.

sei das certezas e incertezas verdes.

sei do resumo de tudo a dançar na chuva mais cotidiana.

só não sei do teu sorriso se diluindo em nuvem.

só não sei do teu corpo quase infantil

de mulher amanhecida.

só não sei do timbre de tua voz

entre borboletas e musgos fluindo do único verbo.

só não sei do opalescente rastro de teus pés

entre cachoeiras apagadas.

só não sei da galáxia a resumir vazia

o silêncio mortal de tua alma quebrada.

ai de mim

que eras ouro e breve.

Das opacidades urbanas

há um silêncio tão terrível

tão devastador

sob o arruído azucrinante da cidade

que é sempre melhor

ampliarmos a catástrofe sonora

a propagação alucinada das imagens

ao máximo grau possível

à obscenidade absoluta

e assim afastarmos o vácuo

e assim evitarmos o congelamento

do sangue e do espírito

pelo silêncio infinito

pela boca vazia de palavra

e sentido

pelo universo cego a pulsar

em demência extática

na carne das pedras mais fundas

no carvão dos alicerces inenarráveis.



Exercício

empurre as mãos lentamente

através da pele do rio

até tocar o coração da beleza

(ruína do tempo impenetrável)

depois as retire lentamente

como se puxasse do infinito

a respiração

da criança nascendo

Torno a repetir

o papel para sempre em branco.

entanto o poeta bebia o dia.

era um banco de jardim

mariposa a cuspir luz e lua

as coisas passeavam.

papel branco de todas as palavras.

um ritual acima do anjo

acima do entendimento celestial

por isso todos viam

o poeta sonhar incólumes avenidas.

e as avenidas eram avenidas

não um gracejo de óleo inexistido.

o papel ou branco se ardia.

o poeta nem ao menos

ou desenhando o dia.

Nada a desenhar

nada a desenhar

sob o diamante do olhar

poeta no abismo

medular

nem há no fundo

do coração do mundo

sonho ou vento demiurgo

que tudo venha explicar

carne ou metáfora – não importa –

sendo nada tudo alcança:

o poeta é a viagem

mesmo contra a esperança

Logopeico

Manter viva a língua; fazê-la sempre nova; decadência

é a palavra a se perder do sentido

(noite que apaga o entardecer em laivos de ferrugem);

quando flui abortos por todo lado: no fogo, na mídia,

no chão, na internet, na água, na política: rugem nuvens;

manter viva a língua é o poeta outra vez a deslizar

em mar grego, em campina latina, nos verbos de sons

da Provença, nos encaracolados, barrocos cabelos

camonianos; e de toda parte cantar a cristalina matriz;

manter viva a língua é dar nova luz a cada palavra,

é mergulhar na tradição para respirar a raiz,

sangue a cobrir de seda um sol de aromas;

e não se satisfazer com isso, e tramar

a crítica mais ácida sobre a complexa herança;

e outra vez arder nas árvores da invenção,

despersonalizar-se para se alçar na imensidão;

pois sonhar o novo poema

é diverso da mera ironia, mero sarcasmo,

do infantil quebrar de louças nas lojas da estupidez

ou nos relâmpagos de poentos clichês; manter viva a língua

é ofício de amor e suor insanos; leitura e escrita

de treva e delírio; coragem, vertigem, ritmos e miasmas

dos pântanos a se dissolverem na suculenta alvorada.

Manter viva a língua é ir sempre além de cuspo e porrada.



Discurso

nada existe, celebremos

a alegria.

o nascer e o morrer

não nos acontece.

só para os outros

somos espetáculo.

há vento em excesso

pelos buracos da linguagem.

um jardim muito espesso

labirinto de ideias

flocos de imagens sobre natais de fumaça.

nada existe, celebremos

aventura.

tudo se instala

o sentido esvaziou-se do oceano

praias da totalidade.

o que não existe

celebra a concretude.

é grave a pedra

a pele desgarrada

o esqueleto do silêncio.

lábios se tocam em alegria

beijo seco

jardim de séculos.

quase nenhuma fala

ninguém

mas os caminhos.

recordemos:

infância veloz

olfato de espantos

estátua ardente arfando

no sonho.

apenas não há

ninguém

mas os espaços

(apenas o já nascido

previamente ido).

infinito buraco sem tempo

celebração.

"Névoas de sonho/Brumes de songe" divulgação

“Névoas de sonho/Brumes de songe”

De Afonso Henriques Neto

Harmattan Édition

Edição bilíngue

166 páginas

R$ 100

Lançamento na próxima terça-feira, às 19h30, na Academia Mineira de Letras (R. da Bahia, 1466).