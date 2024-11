João Marques

“Soleira”

Acorreram à minha porta carteiros

amoladores pedintes

caixeiros de todas as cores

o vendedor de banana empurrando

seu carrinho de mão e que aceita cartão

a engenheira do nhoque de mandioquinha

o sujeito que grita — É ovos é ovos

o marido da vizinha os filhos do pipoqueiro

o cortejo do excapitão de braços com devotos do eclipse afinal

E livros aquém do uso jornais acesos pela manhã

cravejadas iguarias via uberesfolados entregadores

propostas tantalizantes modestos assaltos de ocasião

dívidas sempre adiadas faltas com amigos

conselhos de família oficiais de justiça

Ajax e outros apregoados heróis higienistas

as mais gasosas melodias de ondes insabidos

das velhas namoradas esquecidas

cobrando sonhos e acertos de colchão

Nenhum nenhumas trazendo

por setecentos dias mais trinta dinheiros

o bem que alguém me quereria e mal sabia eu

“Laive”

Durante muitos anos seguintes ao que se disse

a descoberta da terra de uma santa cruz,

indígenas foram sendo imaginados

como seres terríveis em gravuras

que insinuavam ser comum, talvez diário,

o rito especial chamado antropofágico.

Eram talhadas por artistas d’além-mar,

que jamais os viram e nem bem souberam

do que havia de relatos de quem, de fato,

passou por estas terras ou aqui ficou.

Também gravaram-se montagens de figuras

herdeiras dos bestiários medievais,

como encarnações do diabo entre

os ex-edênicos tornados novos bárbaros.

O presidente, parece que foi ontem,

fez outra laive com borrados descendentes

daqueles povos tantas vezes mal representados

“Uma vez”

Na calçada do outro lado da avenida,

em frente à saída do Aeroparque — sabe?

no meio dos pescadores esquecidos

de horários, escorando o passar dos dias

na mureta com uma ou duas varas

debruçadas no alheamento do Prata,

um deles contava a pode ser que algum

parente mais novo, embora não se

diria que falasse a um filho, como

era tudo por ali em outros tempos.

Vacilava sobre por qual atalho

devolver-se a tanta coisa retirada,

contornando o que mentalmente revia,

e na curva surda de uma música crescendo,

com delícia de até-hoje-não-acredito,

mas sem vaidade de quem exagerasse,

afinal soltou no ar todo o cenário:

Había un lugar donde se bailaba!

“Uma vez que”

Andando como quem se apressasse,

a mais fotografante do grupo,

num espanhol despenteado,

insiste mais uma vez em saber

se ele também acha que esses ombúes

são naturalmente gregários,

tal qual dizem no youtube,

ou não pensa, assim como ela,

que preferissem crescer livres

por todo o pampa, isolados.

O discreto assistente do guia,

largando o olhar na paisagem,

responde-lhe desenfático:

Señora, lo que pienso es que son árboles.

“Eles mesmos”

Passando o russo que vende tapioca

e a bilheteira compreensiva ali fora

no célebre Circo do Capão

só se vê sob a lona vermelha

o tanto de gente que cabe

na arquibancada de dez tábuas

um cachorro sem dono dormindo

meia dúzia de caixas de papelão

sem leão esfalfado ou mais nada

no tablado todo forrado de preto

Pois de onde saiu esse par

de palhaços abelhas-em-férias

atração única dessa noite

com mímicas para outro mel

revirando no ar eles mesmos

os olhos plausíveis do público

o comboio dos minutos

certa perna confundida

toda espera sem prêmio

coisas oh inexistentes

a memória submissa

a filha que também veio

uma beirada de nada

os favos das caixas vazias

agora já meio desfeitas

como eu puxado de susto

para um número debaixo das luzes

e aplaudido ao lado deles?

Sobre o livro e o autor

O paulistano João Bandeira é poeta, artista visual e escreve ensaios sobre arte, literatura e música. Autor de “Princípio da poesia” (1991), “Rente” (1997) e “Quem quando queira” (2015), entre outros, tem poemas publicados em “Antologia comentada da poesia brasileira do séc. 21” (org. Manuel da Costa Pinto, 2006) e “Alguna poesía brasileña” (org. Rodolfo Mata e Regina Crespo, 2009).



“E depois também”

De João Bandeira

Círculo de Poemas/ Editora Fósforo

40 páginas



Lançamentos em Belo Horizonte no próximo sábado (23/11), às 13h, na Livraria Quixote, em bate-papo do autor com Gustavo Silveira Ribeiro e leituras de Ana Martins Marques, e na segunda-feira (25/11), às 10h, na Faculdade de Letras da UFMG, no evento “Poesia e experimentação hoje”, em leituras do autor com Carolina Anglada e Gustavo Silveira Ribeiro.