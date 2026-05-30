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LEITOR APONTA CARÁTER IDEOLÓGICO EM VIAGEM AOS EUA

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Estado de Minas
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Repórter
30/05/2026 02:00

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“Não basta alguém querer dar uma entrevista coletiva em um prédio oficial para automaticamente obter uma sala; existem regras e etapas administrativas. A viagem do senador Flávio Bolsonaro (PL) não tinha caráter oficial de missão institucional do Senado. O uso da estrutura de embaixadas brasileiras depende de solicitações formais e autorização prévia dos órgãos competentes. No caso de parlamentares, é comum que Câmara ou Senado façam a comunicação institucional para justificar apoio logístico ou utilização de espaços diplomáticos. Sem esse rito, a embaixada não é obrigada a disponibilizar suas dependências. Também chama atenção o fato de aliados tão próximos do governo Donald Trump não terem recorrido a espaços vinculados ao ambiente político americano para a realização do evento. Isso reforça a percepção de que a viagem possuía forte caráter político e ideológico, ainda que sem status oficial de representação do Estado brasileiro. Mais uma vez, preferiram a vitimização à coerência.”

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MARCUS AURELIO DE CARVALHO
Santos – SP

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