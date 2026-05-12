LEITOR FALA SOBRE A ELEIÇÃO PRESIDENCIAL deste ano
“Seja lá quem for eleito presidente em 2026, durante os quatro anos de governo, pouco poderá investir e melhorar a infraestrutura. Sua principal missão será para colocar o Brasil no caminho certo, reduzir a onerosa e ineficiente máquina pública para que as despesas caibam nas receitas. Ou seja, será um presidente hostilizado por todos os eleitores. Além de organizar a economia, terá que harmonizar os Três Poderes com respeito mútuo, no estilo cada macaco no seu galho, e restabelecer o conteúdo constitucional, sem 'flexibilizar' com politicagem para favorecer os amigos. Vai ser difícil alterar o 'o que eu posso obter do meu país' para 'o que eu posso fazer pelo meu país'. Não desista. O Brasil tem jeito.”
HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES
Vila Velha – ES