O PLANO DO GENERAL CONTRA LULA E MORAES

Após as eleições de 2022, o general da reserva do Exército Mário Fernandes escreveu um documento prevendo o assassinato de Lula, Geraldo Alkmin e Alexandre de Moraes. Bolsonaro tinha perdido as eleições, mas Jair e seus apoiadores queriam continuar no poder. Segundo Mauro Cid, Braga Netto teria entregado dinheiro ao major Rafael Martins de Oliveira, para pagar as despesas da operação, que teria sido um golpe de estado. A ideia era tomar o poder de forma abrupta, utilizando meios violentos. Um general do exército é um homem muito bem preparado e instruído para escrever um plano somente para rasgá-lo após impressão e leitura. Um general sabe mais do que ninguém que agir fora do que estabelece a Constituição de um país é crime e pode ser punido com todo o rigor da lei.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte - Minas Gerais