'Não dá para entender'

“A foragida deputada federal, Carla Zambelli, ainda utiliza as redes sociais para criticar os ministros da Suprema Corte brasileira. Zambelli se recusou a entregar o seu passaporte, descumpriu medidas cautelares e não devolveu a chave do apartamento funcional no tempo correto. Os contribuintes brasileiros não conseguem compreender o motivo pelo qual Zambelli ainda não perdeu o seu mandato na Câmara, mesmo tendo o seu nome incluído na lista de procurados da Interpol. Zambelli estaria escondida na Itália, de onde continua criando perfis alternativos nas redes sociais para se comunicar com os seus seguidores. O Congresso Nacional pode ser um paraíso para alguns desqualificados políticos.”

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte