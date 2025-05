Atlético e o sr. Cuca

“Na democrática e apreciada coluna ‘Espaço do Leitor’ do EM de 1/5/2025, dois interessantes comentários envolvendo o meu querido Atlético: o primeiro deles, com bem fundamentadas críticas à SAF e à Arena MRV, e, mais abaixo, uma fina ironia ao comentário do Cuca, após mais uma partida decepcionante do time. O primeiro leitor não apenas critica a condução da SAF, mas pinta,com tinta negra, até mesmo um possível fim da atleticanidade. ‘Nem tanto à terra, nem tanto ao mar’, mas que a coisa está feia, está! Quanto ao Cuca, ao que parece, é um otimista azarado: em sua terceira passagem como treinador do Galo dizia ‘que tinha um bom elenco em mãos’ e foi um fiasco total! Agora, o time empata ou perde e ele diz 'que o time jogou bem'! Sr. Cuca, ‘tome tenência’. Time que joga bem mesmo ganha o jogo!”

Tarcísio P. Ferreira

Lagoa Santa – MG