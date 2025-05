CORES DO BRASIL

"Que ideia estapafúrdia é essa de bagunçar o símbolo nacional, na tentativa de imiscuir outras cores, que são as sagradas e lindas cores da Seleção Brasileira: verde, amarelo, azul e branco. Temos que manter as cores da nossa bandeira, símbolo maior do Brasil. Aproveito, para que, além das cores originais, restabelecer, na vivência nacional, os dizeres 'Ordem e Progresso' que, pouco são seguidos, assim como a nossa sagrada Constituição, o nosso norte, que, com frequência, é vilipendiada."

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES