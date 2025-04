PLANOS DE PODER E DE GOVERNO

“Lula, com seu plano de poder e a credibilidade administrativa no chão e ambicionando o 4º mandato presidencial, abriu a caixa de bondades, sem reduzir despesas, desrespeitando o princípio básico da economia: gasto inferior à receita. Daí a inflação, elevação da carga tributária e o desequilíbrio fiscal.

No Brasil, com a economia bagunçada, na Bolsa de Valores o risco é muito maior e, com Donald Trump dando um empurrãozinho, as ações estão em queda livre. Trump, pelo menos, tem plano de governo, mas Lula só tem plano de poder.”

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

Vila Velha – ES