Declaração de Lula ao EM

"A declaração dada pelo descondenado ao Estado de Minas, em seu turismo em Minas Gerais: 'Entregarei um país mais justo e solidário, no qual os governantes buscam a união, e não o ódio. Um país com democracia e respeito, no qual a verdade consegue vencer a mentira e a desinformação'. Tal declaração partindo de um mentiroso contumaz, vingativo e raivoso chega a ser uma afronta aos brasileiros. Pensa que somos todos jumentos como os seus seguidores."



Paulo Roberto Assis Lima

Belo Horizonte