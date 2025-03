“Lendo a coluna da jornalista Patricia Espírito Santo (parabéns, Patricia!), do domingo passado (2/3), fiquei muito indignado com a ‘desadministração’ do estádio Independência! Nunca vi tanto absurdo acontecendo lá e ninguém tomando providências! Triste isso!”

Gilson Alves

Belo Horizonte