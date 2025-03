Bolsonaro, Trump e Lula

“Jair Bolsonaro, em campanha para reeleição em 2022, percorreu o Brasil apregoando 'Deus acima de tudo, Brasil acima de todos'. Donald Trump, em campanha eleitoral para superar Kamala Harris, prometeu priorizar os Estados Unidos e, em sua posse, anunciou 'A era de ouro dos Estados Unidos começa agora'. Luiz Inácio Lula da Silva – com 913 pessoas no trem da alegria no Centro Cultural Banco do Brasil por quase dois meses sem anunciar nenhum plano de governo –, após transcorridos dois anos empossado, em campanha para a reeleição em 2026 e, de mãos vazias, disse aos seus ministros: 'Nós trabalhamos a terra e semeamos... Agora. chegou o momento de colhermos'”.



HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

Vila Velha – ES