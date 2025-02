LEITOR DESTACA COLUNA

“No texto ‘Lula está como Alice no país das maravilhas’, publicado na edição do EM de 26/2, Luiz Carlos Azedo, descreve, de forma irretocável como sempre, o país paralelo em que o Antônio Conselheiro de Garanhuns vive, em eterna lua de mel com a Esbanja, vice-presidente de fato. Para mim foi inevitável lembrar de Zezé Macedo no quadro do Professor Raimundo, quando ela exclamava: ‘Ele só pensa naquilo!’. Entronizado no Planalto pelo STF, que ardilosamente o colocou lá, o apedeuta só pensa em duas coisas: Bolsonaro e reeleição. Ainda sobre a fritura de Nísia, a frigideira derreteu porque ficou no fogo por muitos dias.”

Kleber Pereira Gonçalves

Belo Horizonte – MG