MENTIRAS E FATOS

“Algo aconteceu para que a classe dominante resolvesse colocar um processo de desinformação e mentira radical contra as iniciativas positivas do governo Lula. Pode ser a eleição de Trump, a não aprovação do orçamento pelo Congresso, a condenação pela PGR do governo Bolsonaro ou simplesmente não aceitar a reeleição de Lula. Negam o sucesso na economia, defendem a “defesa” de Bolsonaro. Não devem dar trégua nesse ano de Brics, COP 30 no Brasil e “colheitas”. Luta de classe sempre existiu, mas a realidade muda. Dessa vez, além da inegável ameaça climática existe a antidemocrática ação nazifascista internacional coordenada pelas big techs, ou seja, o fim da vida no planeta. Agora é entender quem defende uma agenda suicida.”

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro – RJ