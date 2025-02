DÚVIDAS ESCLARECIDAS

“Se alguém tinha dúvida, agora não tem mais. A nação tomou conhecimento do perigo que nos rondou no dia 8 de janeiro de 2023. Obrigado, Senhor, pelo livramento que nos concedeu. O Senhor não permitiu que nos fosse tirado o direito de ser feliz. O Senhor não deixou que a seta da ditadura atingisse o nosso peito juvenil. Estamos livres para escolher os nossos governantes. Os mentores da ação perversa foram desmascarados. Por mais que eles queiram provar inocência, não conseguirão. Não adianta ficarem pra lá e pra cá, tentando passar para a população brasileira que não há provas contundentes contra eles, isso é conversa pra boi dormir. A Polícia Federal não brincou, trabalhou diuturnamente em busca da verdade. Parabéns, homens que juraram trabalhar com “compromisso consciente, moral e ético”. O povo brasileiro carrega essa forte instituição no coração. Continuem não deixando 'pedra sobre pedra'. Ressalto, aqui, o grandioso trabalho da nossa imprensa, que procura escancarar para a população os podres dos inimigos da retidão. 'Salve, lindo pendão da esperança.' (Olavo Bilac).”

JEOVAH FERREIRA

Taquari – DF