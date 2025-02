DESESPERO DOS ANCIÕES

“Uma das definições para desespero é: 'Estado de consciência que julga uma situação sem saída'. Depois que a Procuradoria-Geral da República encaminhou denúncia ao STF sobre a tentativa de golpe ocorrida no dia 8 de janeiro de 2023, os anciões envolvidos na trama estão correndo de um lado para o outro, desesperados, se dizendo inocentes. Ontem corajosos, hoje medrosos como meninos com pais rigorosos que não admitem notas vermelhas em boletins. Meninos que para escaparem dos corretivos se dizem perseguidos pelos mestres e que, por isso, tiram notas abaixo da média. Mas os pais não são trouxas, conhecem seus filhos e não deixam por menos, aplicam corretivos. Estamos vendo alguns anciões desesperados posando de valentões, tentando iludir a nossa população, mas, com certeza, não conseguirão êxito, podem estar certos de que o arrocho virá, e é necessário que venha. A nossa democracia por pouco não sofreu a ação do ácido sulfúrico. Façamos de tudo para que aqueles que flertam com regimes ditatoriais nunca tenham chance de tirar a nossa liberdade de escolher os nossos governantes. 'Pátria amada, Brasil’.”

JEOVAH FERREIRA

TAQUARI – DF