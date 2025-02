ARTIGO ESCLARECEDOR

“Muito oportuno e esclarecedor o artigo de Anna Marina na edição de Cultura (19/2) sobre a relação da apneia do sono com Alzheimer. Ela mostra de forma didática um problema que muitas pessoas têm e não sabem, porque o mito é de que o ronco é um sinal. Há especialistas nas doenças do sono como a neurologista Rosamaria Peixoto, a quem consultei, que recomendou o uso do Cpaps, o que foi muito bom para mim e me proporcionou noites mais agradáveis. Não resta dúvida que o aparelho traz um certo desconforto e alguns não o toleram, mas o benefício é compensador. Parabéns, Anna.”



Kleber Pereira Gonçalves

Belo Horizonte – MG