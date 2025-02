AMEAÇAS À TAXAÇÃO DE TRUMP

"Lula ameaça revidar a taxação de Donaldo Trump. Mera bravata de um governo que já acabou, apesar de jamais ter começado. É a mesma coisa que o bote ameaçar o transatlântico: nenhum efeito significativo terá na economia dos Estados Unidos, uma vez que eventuais retaliações estão dentro da precificação de Trump. Equivale ao 'canto do cisne' (antiga crença de que o cisne-branco é completamente mudo durante toda a sua vida, mas pode cantar uma bela e triste canção imediatamente antes de morrer). O problema é que no caso do Brasil, Lula, digo, o 'cisne-branco' já morreu e não sabe. É o ocaso de um acaso.”

Milton Córdova Junior

Brasília – DF