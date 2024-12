O fim do ano nos reserva uma série de peculiaridades. Passada a correria das compras natalinas e dos preparativos para a tradicional ceia de Natal, com toda a família reunida, agora é tempo de desacelerar. Ou não. Pode ser também tempo de viajar e de gastar, com a adrenalina a mil em aeroportos lotados e voos igualmente abarrotados.

Uma pesquisa do Instituto Locomotiva e QuestionPro mostra que, de cada 10 brasileiros, seis devem gastar mais com viagens neste fim de ano do que em 2023. Ainda de acordo com o levantamento, do total de entrevistados (1.461 pessoas), 52% planejam viajar. A busca por praias ainda é a preferência entre os brasileiros , correspondendo a 57% dos entrevistados; 18% querem viajar para cidades grandes fora do litoral, enquanto 16% revelam preferir cidades menores e pouco agitadas para descansar neste período.

Ainda que viagens sejam consideradas um luxo para parte da população brasileira – correspondendo ao desejo de 63% de respondentes das classes A e B – entre a classe C, 48% apontaram ter a intenção de viajar nos próximos dias. Nas classes D e E, 45% querem curtir a passagem do ano em outra cidade.

Para quem deseja viajar ao longo de janeiro, os especialistas apregoam ao mês um fenômeno similar ao de dezembro – a “janeirite” –, que se caracteriza por sintomas que impactam a saúde mental, como ansiedade, estresse, medo e sensação de pânico.

Embora o primeiro mês do ano possa parecer um período de calmaria, de página virada (já que mais um ano se foi), ou pelo menos deveria ser, para quem vai viajar logo após as festas de fim de ano, a adrenalina vai a mil. Arrumar mala, cuidar da prole e pegar estrada (ou avião) não tem sossego. E ainda há aqueles que viajam, mas ainda se preocupam com a segurança da casa ou com o animal de estimação que ficou para trás.

Fato é que na “janeirite” o que ocorre geralmente é uma combinação de ansiedade com a proximidade das férias; de angústia, caso você não vá viajar; de cansaço, já que ainda não deu tempo de recarregar as energias das festas de fim de ano; e de desespero, só de pensar nas próximas despesas – como IPVA, IPTU, volta às aulas etc.

Mesmo que você não sofra nenhum desses sintomas, observar as redes sociais da maioria das famílias remete àquela sensação de peixe fora d’água, de que a vida está passando e você não está usufruindo dos prazeres que ela pode lhe proporcionar. Mas isso é só uma sensação, assim como a ansiedade para querer cumprir todas as metas às quais você se propôs ainda em janeiro. O jeito é se acalmar. Dê tempo ao tempo e estabeleça metas pontuais, mês a mês.

O mais importante é pensar que estamos no verão. O Brasil, sendo um país tropical, é um lugar maravilhoso para ser desbravado e, caso você esteja em plena atividade laboral, tire pelo menos os fins de semana para descansar e pensar em nada. E, xô, “janeirite”!