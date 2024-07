No mês em que se comemora os 30 anos do Plano Real, como que em uma deferência, a inflação oficial divulgada recuou, com o índice ficando abaixo inclusive do que previa o mercado financeiro. É uma boa notícia, principalmente considerando que o índice de preços caiu de 0,46% em maio para 0,21% em junho, mas é como se estar em um carro olhando pelo retrovisor. Essa queda da inflação é pontual e já no próximo mês deve refletir a escalada do dólar e o reajuste dos combustíveis. A perspectiva de aumento da inflação em julho e no acumulado de 12 meses não deve ser, no entanto, motivo para que o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, decida por elevar a taxa básica de juros, hoje em 10,5%.



Economistas e investidores chegaram a projetar um aumento da taxa, mas observando os detalhes do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado esta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), se nota uma acomodação em núcleos considerados mais resilientes à política monetária. Embora a inflação do primeiro semestre seja de 2,48% e no acumulado de 12 meses ela chegue a 4,23%, se aproximando do teto da meta para 2024 – 3% com 1,5 ponto percentual de tolerância para mais ou para menos – de 4,5%, não há motivos para o aumento dos juros na próxima reunião do Copom, em 30 e 31 de julho.



A explicação para a inconveniência de se elevar as taxas de juros vem do próprio argumento usado pelo Banco Central, que observa os núcleos da inflação e os reajustes de preços dos serviços. Em junho, a média dos núcleos inflacionários ficou em 0,22%, desacelerando em relação aos 0,39% registrados em maio. Em 12 meses houve uma leve aceleração de 3,55% para 3,57%, mas dentro da margem. Já a inflação dos serviços ficou estável em 0,04%. Esse resultado foi fortemente impactado pela redução de 9,88% no valor das passagens aéreas. Mas não apenas os bilhetes aéreos. Desconsiderando-os, há uma queda de 0,31% em maio para 0,22% em junho na inflação dos serviços. Com isso, em 12 meses os reajustes de preços dos serviços retomou o processo de desaceleração, ficando em 4,57%.



O detalhamento da inflação mostra de forma clara que os preços estão sob controle, numa tendência que é favorecida pela própria estabilidade econômica. Sem ruídos de comunicação (leia-se declarações fortes do presidente Lula contra o presidente do Banco Central) e com o próprio Banco Central mostrando unidade, o cenário de incertezas se dissipa, levando a uma acomodação do câmbio em um patamar mais baixo, reduzindo a pressão sobre os preços internos. Para os próximos meses a perspectiva é positiva para a redução da inflação.



Não se quer que haja condescendência da autoridade monetária com os preços, mas também é preciso ponderar que não há necessidade de um arrocho maior para conter futuros reajustes. Mesmo a alta dos combustíveis tende a ser neutralizada pela valorização do real frente ao dólar, que pode se acentuar com a perspectiva de corte nas taxas de juros dos Estados Unidos a partir de setembro. O que se espera é que possa haver ambiente para que antes do fim do ano o Copom retome o corte de juros.