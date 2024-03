“A violência que assola diariamente a cidade do Rio de Janeiro é fruto dos péssimos governos anteriores, juntamente com políticos que mantêm uma relação espúria com os banqueiros do jogo do bicho e dos cassinos clandestinos, além do 'vazamento' das operações por parte de bandidos infiltrados nos órgãos de segurança e da ineficácia das leis penais e processuais penais.

Enquanto esses fatores perdurarem, as polícias continuarão 'enxugando gelo' e muitos perderão as suas vidas, nessa luta interminável.”



Luiz Felipe Schittini

Rio de Janeiro