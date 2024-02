“O sujeito chamado a depor na PF fica calado diante das inúmeras perguntas decorrentes de um processo que o investiga, sobre a tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023. Para ter um golpe de Estado com tanques nas ruas, é preciso planejar, fazer reunião no Palácio e incentivar a turba.



Ele, então, sem argumentos e sem ter como provar sua inocência, se cala, o que lhe é garantido pela nossa Constituição. Entretanto, em seguida, aciona os seus seguidores zumbis, para que esses compareçam à Avenida Paulista em São Paulo, onde ele supostamente provaria sua inocência.



Nem uma coisa nem outra, ou seja, seu silêncio na PF ou sua verve falastrona na Paulista não vão ajudá-lo a se livrar dos processos que estão em andamento. Afinal de contas, a PF já foi municiada por El Cid...”



Rafael Moia Filho

Bauru – SP