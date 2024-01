Gustavo Werneck

CEO da Gerdau

Completar 123 anos é conquistar um marco significativo na trajetória da indústria. Os aniversários muitas vezes servem como oportunidades para as companhias refletirem sobre suas conquistas, crescimento e contribuições para o setor e a comunidade. Tornar-se uma empresa centenária é um feito notável e indica uma longa caminhada de sucesso, resiliência e adaptação às mudanças ao longo do tempo, sejam alterações nas condições econômicas, tecnológicas e sociais. Empresas que atingem essa marca geralmente têm uma gestão sólida, uma estratégia de negócios eficaz e a capacidade de se adaptar às demandas do mercado.

A Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. Foi fundada em 1901 em Porto Alegre (RS), por João Gerdau e Hugo Gerdau. Ao alcançar mais uma primavera, a companhia demonstra uma tradição duradoura no setor da cadeia do aço e, sem dúvida, passou por várias transformações e desafios ao longo de sua história. Temos valores fundamentais e culturais organizacionais sólidos, além de um compromisso contínuo com a segurança, meio ambiente, inovação e a qualidade. Desempenhamos um papel significativo nas comunidades em que estamos inseridos, contribuindo para o desenvolvimento econômico, intelectual, social e cultural. Celebrar o aniversário de uma corporação não é apenas reconhecer suas realizações passadas, mas também destacar a promessa contínua de excelência e contribuição para o futuro de uma sociedade.

Somos uma multinacional brasileira que hoje atua em nove países e, não apenas por ser mineiro, vejo que hoje a companhia tem ido a oportunidade de contribuir ainda mais para o desenvolvimento deste importante estado brasileiro, assim como de todos os outros em que estamos presentes. Os investimentos concentrados em Minas Gerais seguem uma lógica da estrutura presente no estado e do histórico de 35 anos de atuação na região. É onde criamos toda a nossa plataforma de crescimento e diversificamos o nosso negócio. Aqui encontramos um ambiente mais adequado para fazer investimentos futuros. Ao longo dos anos, fortalecemos nosso vínculo e crescemos juntos. Afinal, somos brasileira de nascimento e mineira de coração.

Hoje, só em Minas Gerais, a Gerdau conta com 22,7 mil colaboradores, realizando investimentos de R$ 4 bilhões nos últimos cinco anos, para modernização das operações, instalação de novas capacidades e desenvolvimento de novos produtos. Estamos presentes em várias regiões do estado. Além disso, fortalecemos projetos e programas sociais com o investimento de R$ 52 milhões nos últimos dois anos. A cidade de Ouro Branco, localizada na região central do estado, é onde fica a maior planta da Gerdau no mundo e é uma das quatro que concentram o investimento previsto junto de Divinópolis, Barão de Cocais e Três Marias. A empresa espera que mais de 40 cidades mineiras continuem sendo diretamente beneficiadas e por aqui pretendemos continuar crescendo e contribuindo para o desenvolvimento local.

Uma empresa comprometida em ser parte das soluções para os desafios e dilemas da sociedade, dessa forma, podemos definir da Gerdau. A preservação ambiental configura na pauta urgente da companhia e, tem como resultado, uma matriz de produção sustentável baseada na reciclagem de sucata e no uso de biorredutor. Possuímos uma das menores intensidades de emissões de gases de efeito estufa da indústria global do aço, o que reflete nosso comprometimento em moldar um futuro ainda mais sustentável para o planeta e impactar positivamente a sociedade. Contamos com 250 mil hectares (ha) de florestas, sendo 91 mil ha para preservação e 159 mil ha plantados para a produção de carvão vegetal, sendo os maiores produtores mundiais.

O nosso compromisso é continuar, em passos cada vez mais largos, a moldar o futuro que queremos juntos com as gerações presentes e as que estão por vir. Ao adotar esse compromisso, é possível contribuir para a construção de um mundo mais equitativo, sustentável e resiliente, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida para toda a sociedade. n