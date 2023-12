Com o início do verão, nesta sexta-feira (22), além das ondas de calor, previstas para os próximos dias, os gastos com energia elétrica tendem a crescer. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a conta de luz durante os meses de verão pode ficar 8,6% mais cara. É ar-condicionado, somado a chuveiro elétrico, geladeira, ventilador e freezer - todos apontados como os vilões quando o assunto é gasto de energia.



Os dados são impressionantes: segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), com essas ondas de calor, na primeira quinzena de novembro, o Brasil atingiu uma marca recorde na demanda instantânea de carga do Sistema Interligado Nacional (SIN), quando foram gastos 100.955 MW (megawatts), sendo também a primeira vez na história do SIN que a carga superou a marca de 100 mil MW.



Essa previsão deve se manter nos próximos meses, já que as temperaturas mínimas e máximas vão ficar acima da média em grande parte do país. Com as frequentes ondas de calor, a busca por energia elétrica aumenta, o que pode resultar em cortes e instabilidades no fornecimento de eletricidade em determinados locais.



O que os especialistas dizem é que o aumento na demanda por energia não é apenas temporário, por conta das estações quentes. Pelo contrário: está relacionado às mudanças climáticas e ao fenômeno El Niño. Ao mesmo tempo que atravessa os desafios climáticos atuais, o Brasil também passa por um momento de franco crescimento da energia solar no país.



Fato é que a energia solar representa a segunda maior fonte elétrica no Brasil, colocando o país entre os 10 maiores geradores de energia solar globalmente. Até o fim deste ano, a Agência Internacional de Energia (AIE) estima um crescimento de aproximadamente 33% na capacidade de energia renovável em todo o mundo.



De janeiro a setembro de 2023, foi registrado o maior aumento na capacidade de geração solar centralizada da história do país. Em comparação, o acréscimo em 2022 foi de 2,5 gigawatts, enquanto entre janeiro e setembro de 2023, já foram instalados 3 gigawatts, conforme dados do Ministério de Minas e Energia.



E o Brasil segue rumo ao desenvolvimento. Atualmente, 18 mil usinas já estão em operação, com geração fotovoltaica centralizada, proveniente de grandes parques solares. A energia solar compartilhada vai na mesma toada, com projeção de escalar a partir de 2024. Afinal de contas, quem não quer ficar livre da bandeira tarifária e ganhar um desconto (ainda que pequeno) nas contas de luz?



Além de reduzir os impactos no meio ambiente e nas mudanças climáticas, essa tecnologia promove uma redução significativa na conta de luz todos os meses, sem necessidade de instalações de placas fotovoltaicas ou pagamento de taxas de adesão.



Enfim, a geração de energia solar pode desempenhar um papel fundamental na redução da demanda pelo insumo durante as ondas de calor, considerando que o aumento dos custos de energia é um dos principais impactos decorrentes do calor extremo.