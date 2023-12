Fuad Noman

Prefeito de Belo Horizonte

“Por que não vais a Belo Horizonte? A saudade cicia e continua, branda: Volta lá.

Tudo é belo e cantante na coleção de perfumes das avenidas que levam ao amor, nos espelhos de luz e penumbra onde se projetam os puros jogos de viver. Anda! Volta lá, volta já.

E eu respondo, carrancudo: Não.”

O trecho acima é de um poema do grande poeta Carlos Drummond de Andrade, “Triste Horizonte”, que ele escreveu em 1976. Drummond, natural de Itabira, morou em Belo Horizonte e estava triste com o que considerava um descaso das autoridades da época com o patrimônio da capital. Creio que, se vivo estivesse, o grande poeta teria hoje uma visão diferente da cidade.

Ao completar 126 anos de vida, em 12 de dezembro, Belo Horizonte tem motivos para celebrar. A prefeitura está fazendo um grande investimento para requalificar a sua área central – muito frequentada por Drummond –, num projeto que batizamos de Centro de Todo Mundo. Muito em breve, nosso centro estará mais bonito, mais vivo, mais atraente e seguro para moradores e turistas, mais amigável para a atração de novos negócios e empreendimentos, que vão gerar centenas e centenas de empregos para a população.

Endereços emblemáticos, como a Avenida Afonso Pena, a Praça da Estação, a Praça da Rodoviária, a Praça do Papa, estão sendo completamente repaginados. Teremos uma nova Afonso Pena, mais arborizada, com pistas exclusivas para ônibus e ciclovias, privilegiando quem usa o transporte coletivo e também os pedestres, porque os novos tempos exigem que assim seja.

A Praça da Estação, palco de grandes eventos culturais nos últimos anos, está em obras e será entregue à população em meados do próximo ano. Assim como a Praça Rio Branco, que podemos chamar de uma das nossas portas de entrada, por onde chegam centenas e centenas de viajantes pela rodoviária, e que em breve estará de cara nova. A simbólica Praça do Papa, que do alto dos seus 1.100 metros de altitude parece abençoar Belo Horizonte, será completamente reformada.

Novas pistas exclusivas para ônibus, mais ciclovias, bicicletas elétricas, calçadas com acessibilidade, ruas recapeadas e melhor sinalizadas já são realidade no centro. Assim como novas câmeras de videomonitoramento, equipadas com o que há de mais moderno na tecnologia, inclusive com o uso de inteligência artificial.

Sim, queremos um centro mais bonito e mais vivo, mas queremos um centro mais seguro. Cerca de 500 novas câmeras estão sendo instaladas na região central e aumentamos o efetivo da guarda municipal na área – uma forma de contribuir com algo que é extremamente importante para a população, que é a sensação de segurança.

Mas não estamos transformando apenas o centro de Belo Horizonte. Temos hoje o maior conjunto de obras de macrodrenagem da história da capital, o que muito me orgulha. Vamos resolver um problema crônico que enfrentamos todo ano, durante o período das chuvas, que são as enchentes, que inundam ruas, destroem o patrimônio das pessoas e, mais grave, tiram vidas, o que é inaceitável.

Estamos ainda trabalhando para resolver outro problema dramático do município, que são as áreas de risco. Identificamos onde estão esses locais, boa parte deles nas periferias, já concluímos mais de 220 obras em encostas e outras 50 estão em andamento. Milhares de pessoas que moram nessas localidades agora vão poder olhar para o céu, quando a chuva anunciar que está chegando, e dar graças a Deus. Sim, porque a chuva é uma bênção Divina e não pode ser vista como ameaça à vida ou aos bens dos moradores.

É preciso ressaltar o esforço que a prefeitura vem fazendo para melhorar a mobilidade na cidade. Queremos estimular o uso do transporte coletivo e melhorar a qualidade do serviço. E temos boas razões para comemorar – embora seja forçoso reconhecer que ainda precisamos melhorar muito: estão sendo incorporados à frota cerca de 500 novos ônibus, bem mais modernos, confortáveis, equipados com ar-condicionado, acessibilidade e menos poluentes. E acreditamos que no próximo ano teremos circulando pelas ruas os ônibus elétricos, que praticamente não poluem o meio ambiente.

Novos centros de saúde, mais modernos e equipados para melhor atender a população, mais Emeis (Escolas Municipais de Ensino Infantil), nossa menina dos olhos na educação, internet de graça em 100% das vilas e favelas são também boas razões para celebração.

Podemos dizer que vivemos na cidade dos sonhos? Por óbvio, não. Temos problemas aos montes e desafios ainda gigantescos. Mas os avanços são evidentes e a população, como mostram as pesquisas, aprova o que estamos fazendo para melhorar a vida dos belo-horizontinos. Estou certo de que em dezembro de 2024, no aniversário dos seus 127 anos, teremos uma nova Belo Horizonte e ainda mais motivos para comemorar.

Parabéns, Belo Horizonte.

Um excelente Natal a todos e um 2024 pleno de realizações.