Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"A prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi um fiasco. Desagradou a gregos e troianos. Simplesmente foi confusa, difícil e complexa até para os mestres da nossa língua. Autêntico desafio aos candidatos que, para os mais estudiosos dos participantes, foi uma prova confusa e de difícil entendimento. O objetivo do Enem é aferir o saber de forma clara e sem 'complicômetro', mas não foi o que sucedeu."