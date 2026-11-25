Produzir vídeos com criadores de conteúdo para os anúncios da empresa costuma exigir mais coordenação do que gravação. É preciso encontrar quem grave, escrever o briefing, combinar valores, acompanhar prazos, pedir ajustes e pagar cada pessoa, em geral com a ajuda de planilhas, aplicativos de mensagens e fornecedores diferentes. A partir de 1º de dezembro, as empresas passam a contar com uma ferramenta que concentra essas etapas em um só lugar.

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A novidade é a versão para marcas da The Creator Academy , plataforma criada pela Turbo Partners , empresa de marketing, vendas e tecnologia fundada em 2022 em Vitória (ES). A Academy já forma e conecta mais de 20 mil criadores registrados e agora abre espaço para as empresas que contratam vídeos UGC (User Generated Content), formato gravado por pessoas comuns na linguagem das redes sociais, como avaliações, demonstrações e depoimentos.

Como funciona a produção na prática?

A produção começa com a descrição do produto e do objetivo da campanha. Com essas informações, uma IA (inteligência artificial) orientada pela metodologia da Turbo sugere briefing e roteiro, com gancho, demonstração do produto e chamada para ação. Antes de qualquer gravação, a equipe da empresa revisa e personaliza o material.

Com a campanha publicada, os creators cadastrados se candidatam. A empresa consulta perfil, nicho e portfólio de cada um e escolhe quem vai gravar. Os vídeos chegam pela plataforma, onde podem ser aprovados ou devolvidos com pedidos de ajuste. Se a marca quiser, contrata também a edição, com cortes e legendas para anúncio.

O que muda no pagamento dos creators?

O pagamento dos creators deixa de ser feito um a um. A empresa deposita um saldo na plataforma, e o valor de cada vídeo só é debitado depois da aprovação. O repasse aos criadores é automático e acontece semanalmente, às sextas-feiras. A solução é vendida por planos, com limites diferentes de creators ativos, o que permite atender empresas de portes variados.

De onde vem o método

A ferramenta nasceu na rotina da própria Turbo, que já atendeu mais de 1.450 marcas e entregou mais de 10 mil criativos UGC. Segundo a empresa, criativos de performance feitos com sua metodologia chegam a ROAS (retorno sobre o investimento em mídia) de até 30 vezes. Antes de atender campanhas, os criadores passam por formação em roteiro, construção de ganchos, gravação, iluminação, enquadramento e leitura de briefings.

“Ao longo dos últimos anos, produzimos mais de 10 mil criativos UGC e entendemos, na prática, os desafios que as marcas enfrentam para manter uma produção de conteúdo constante e diversificada. Com a The Creator Academy, estamos transformando essa experiência em tecnologia. Reunimos creators treinados, inteligência artificial orientada pela nossa metodologia e a gestão de toda a operação em uma única plataforma. Queremos tornar a produção de UGC mais ágil, acessível e escalável para as empresas, sem abrir mão da qualidade criativa”, afirma Victor Peixoto, CEO e cofundador da Turbo Partners.

Por que manter a produção constante

O investimento em criadores segue em alta. O relatório Marketing Trends 2026, da Kantar, indica que o saldo de profissionais de marketing que pretendem ampliar os aportes em conteúdo de creators neste ano é de 61%. No estudo #Publi 2026, do IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau) com a Offerwise, 72% dos entrevistados disseram preferir marcas que trabalham com vários criadores menores a apostar em uma única figura famosa.

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