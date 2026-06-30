RZ3 vira Consultora de Listagem da BEE4 e expande mercado de capitais para empresas

A RZ3, ecossistema de consultoria empresarial especializado em Advisory, Tax & Labor, Governança, Tecnologia, Financial Services e Transformação de Negócios, acaba de ser aprovada pela BEE4 como Consultora de Listagem. Com isso, passa a integrar o grupo de empresas habilitadas a apoiar organizações interessadas em acessar o mercado de capitais por meio da plataforma, oferecendo suporte estratégico em todas as etapas do processo de preparação e listagem.

A aprovação representa mais um passo na estratégia da RZ3 de ampliar seu ecossistema de soluções voltadas à geração de valor, governança corporativa, crescimento sustentável e acesso a novas fontes de capital para empresas de diferentes portes e segmentos.

A BEE4 é reconhecida por sua proposta inovadora de democratização do mercado de capitais brasileiro, conectando empresas em estágio de crescimento a investidores por meio de um ambiente regulado, digital e baseado em tecnologia de registro distribuído (DLT), ampliando oportunidades para companhias que buscam acelerar sua expansão sem depender exclusivamente das fontes tradicionais de financiamento.

Como Consultora de Listagem, a RZ3 passa a apoiar empresas em toda a jornada de preparação para acesso ao mercado, incluindo diagnóstico de maturidade, governança corporativa, compliance, estrutura societária, planejamento tributário, gestão de riscos, controles internos, preparação financeira, due diligence e estruturação dos processos necessários para atendimento aos requisitos exigidos para listagem.

Segundo Claudio Luraschi, CRO da RZ3, a aprovação reforça o posicionamento da empresa como parceira estratégica na transformação e crescimento dos negócios.

"O mercado brasileiro passa por uma profunda transformação. Cada vez mais empresas buscam alternativas inteligentes para financiar seu crescimento, fortalecer sua governança e aumentar seu valor de mercado. A aprovação da RZ3 como Consultora de Listagem da BEE4 nos permite apoiar nossos clientes em uma jornada que vai muito além da captação de recursos: trata-se de preparar organizações para um novo patamar de gestão, transparência e competitividade".

A iniciativa também amplia as sinergias entre as diferentes frentes de atuação da RZ3, que já atende organizações em temas relacionados à Reforma Tributária, Governança Corporativa, ESG, Compliance, Gestão de Pessoas, Tecnologia, Auditoria, Gestão de Riscos e Transformação Empresarial.

Para Junior Rozante, CEO da RZ3, o movimento acompanha uma tendência global de modernização dos mercados financeiros.

"Estamos observando uma evolução significativa na forma como empresas acessam capital e se relacionam com investidores. A BEE4 representa uma importante inovação no mercado brasileiro e a participação da RZ3 nesse ecossistema fortalece nossa capacidade de apoiar clientes na construção de valor de longo prazo".

A expectativa da RZ3 é que a parceria gere novas oportunidades para empresas de médio porte que desejam profissionalizar sua gestão, aumentar sua atratividade para investidores e acelerar seus planos de expansão.

Com mais de duas décadas de atuação e um portfólio multidisciplinar de soluções empresariais, a RZ3 segue investindo na construção de um ecossistema capaz de conectar estratégia, governança, tecnologia, capital e crescimento sustentável.

Sobre a RZ3

A RZ3 é uma consultoria empresarial que integra excelência técnica, visão estratégica e uma abordagem centrada nas pessoas. Atuamos em contextos em que as decisões são determinantes, os desafios exigem soluções complexas e a maturidade da gestão é um fator crítico para a sustentabilidade e o crescimento dos negócios.

Mais do que uma consultoria, a RZ3 é um ecossistema de soluções empresariais especializado em Advisory, Tax & Labor, Governança, Compliance, Tecnologia, Financial Services, ESG e Transformação de Negócios. Nosso propósito é apoiar organizações na geração de valor, mitigação de riscos, aumento da eficiência operacional e aceleração do crescimento sustentável por meio de soluções integradas, inovadoras e orientadas a resultados.

Sobre a BEE4

A BEE4 é o único mercado regulado pela CVM com foco no desenvolvimento do segmento de acesso no Brasil. Com o Regime FÁCIL, a BEE4 passou a atuar também com depósito de ativos de renda fixa, além da negociação de ações, viabilizando o mercado de capitais para PMEs brasileiras.

Captação de recursos para PMEs, diversificação para investidores e crescimento para o país

Para empresas

A BEE4 oferece uma nova alternativa de financiamento para PMEs que desejam impulsionar seus planos de crescimento, viabilizando o acesso ao mercado de capitais.

Para investidores

É uma oportunidade de diversificação de carteira com ativos de empresas inovadoras e em crescimento, com alto potencial de valorização, contribuindo para a inovação e promovendo a transformação.

Para mercado de capitais

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O mercado de acesso amplia o mercado de capitais ao incluir PMEs, diversificar os ativos para investidores, reduzir barreiras de entrada e estimular novas ofertas, conexões e eficiência. Ele fortalece o ecossistema e contribui para um mercado mais dinâmico e inclusivo.