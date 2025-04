Festival de Chocolate em Lagoa Santa: sabores que encantam os sentidos 

C

C

Imagine um lugar onde o ar é embalado pelo aroma sedutor de cacau derretido, onde cada canto esconde uma obra-prima de chocolate pronta para despertar o seu paladar. Nesta Páscoa, a Casa da Orla, que fica em frente a Lagoa Central, em Lagoa santa, transforma-se em um universo de prazeres dourados, onde ovos, bombons, trufas e outras delícias não são apenas doces, mas experiências sensoriais que contam histórias de tradição e inovação.

Neste sábado (12/4), a Casa da Orla será o cenário perfeito para o Festival de Chocolates, uma celebração deliciosa da Páscoa que promete encantar todos os visitantes. O evento acontecerá das 10h às 18h, reunindo amantes do chocolate e da gastronomia em um ambiente acolhedor e cheio de sabor.

Ovos de Chocolate: Tesouros à espera de serem descobertos

Pense em cápsulas de chocolate que guardam segredos: cascas tão finas que estalam sob os dedos, revelando recheios de ganache de maracujá, caramelo salgado ou até creme de avelã. São ovos que não se limitam ao visual – são promessas de surpresas, feitas para serem compartilhadas pelas mãos da confeiteira Ivani, da Ferreira Chocolates (ou devoradas em segredo!) Outra delícia dela são os bombons: pequenas joias com alma de artista confeiteira. Cada um é uma escultura em miniatura. Dentro, recheios que desafiam a imaginação: mousse de maracujá, ganache de chocolate branco, ninho trufado e muito mais. São viagens gastronômicas que cabem na palma da mão.

Trufas e frutas: O abraço aveludado do cacau

Coelhinhos e ovos de Páscoa se juntam à trufas e frutas glaçadas da chef Olga Chaves Carlos Altman/EM

Olga Chaves é aquela chef que consegue harmonizar sabores em pequenos doces. Para o Festival da Casa da Orla, ela preparou saborosas trufas – redondinhas e irresistíveis –, que derretem na boca como nuvens de sabor: a trufa de chocolate 70%. Cada uma é um momento de luxúria gourmet, perfeita para fechar os olhos e saborear devagar. Além dessas delícias irresistíveis, Olga prepara pedaços de frutas cristalizadas glaçadas em chocolate ao leite. Irresistível.

Petit Gateau: vulcões de chocolate em erupção

Quem resiste a um bolo quente derramando chocolate? A versão artesanal que a Graziela Beda, da Good Choice, leva para o festival delícias saudáveis feitas em cacau, que podem ser acompanhadas de um delicioso gelato de pistache, frutas do bosque, paçoca ou ninho trufado, da Gelateria Gourmet. É arte em movimento – tanto no prato quanto no paladar.

Biscoitos: A poesia das crocâncias

Das mãos de Bruna Borçari, surgem biscoitos amanteigados com flores comestíveis, A novidade são os cookies, em formato de ovo ou coelhinho da Páscoa, banhados em chocolate. São prazeres melódicos que desafiam qualquer dieta e vão dar água na boca.

Arte e Sustentabilidade

Além das delícias gastronômicas, a charmosa Casa da Orla também abriga uma exposição de arte e trabalhos manuais:

Aluízio Figueiredo: Artista e design de objetos de decoração e arte exibirá suas mais recentes obras, trazendo inovação e criatividade.







Alessandra Cecílio: Apresentará novas peças em Upcycle, promovendo a sustentabilidade através da arte,







Renata Melo: Trará uma coleção especial de sabonetes da Verde Mania homenageando os coelhinhos da Páscoa e as capivaras, as mascotes de Lagoa Santa.







Bumba na Caneca: Exibirá vasos de cerâmica que combinam beleza e funcionalidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bumba Caneca (@bumbanacaneca)







Ione Laurentys: Apresentará suas peças utilitárias de cerâmica, que são verdadeiras obras de arte.







Hítallo Souza, das joias botânicas, vai trazer uma novidade: a antiga Floreá passará a se chamar Vochysia Design.

Elisa Feitosah: Uma artista consegue engarrafar mini florestas em terrários de vidro. A leveza e a magia da natureza em um universo compactado.

Bárbara Bastos: Designer de joias, a artista cria peças com a prata e molda brincos, anéis, colares com pedras preciosas

Vá celebrar a Páscoa

O Festival de Chocolates é uma oportunidade imperdível para desfrutar de sabores incríveis, apreciar a arte local e celebrar a Páscoa em um ambiente familiar e acolhedor em Lagoa Santa. Não perca essa chance de vivenciar um dia repleto de delícias e criatividade.

Casa da Orla - Avenida Getúlio Vargas, 1732, Bairro Joana d’Arc, Lagoa Santa

Sábado, 12/04

De 10h às 18h

Porque a Páscoa não é só uma data – é um estado de doçura.