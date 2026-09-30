Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Juliana Brizola
O primeiro turno acontece neste domingo; veja a lista completa com os números dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul e não erre na urna
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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.
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O número da candidata Juliana Brizola, do PDT, para o governo do Rio Grande do Sul é 12.
Para votar no governador do Rio Grande do Sul, o eleitor deve digitar o número do candidato, que é formado por dois dígitos. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos, basta apertar o botão verde "confirma".
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O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e um eventual segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro. Em ambas as datas, a votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.
Candidatos ao governo do estado
Veja a lista completa com os números dos candidatos ao governo do estado:
Cesar Pontes (PCO): 29
Gabriel Souza (MDB): 15
Juliana Brizola (PDT): 12
Marcelo Maranata (PSDB): 45
Priscila Voigt (UP): 80
Rejane de Oliveira (PSTU): 16
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Zucco (PL): 22