Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Juliana Brizola

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo, 4 de outubro. Os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o presidente da República.

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O número da candidata Juliana Brizola, do PDT, para o governo do Rio Grande do Sul é 12.

Para votar no governador do Rio Grande do Sul, o eleitor deve digitar o número do candidato, que é formado por dois dígitos. Após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos, basta apertar o botão verde "confirma".

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O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e um eventual segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro. Em ambas as datas, a votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Candidatos ao governo do estado

Veja a lista completa com os números dos candidatos ao governo do estado: