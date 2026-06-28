Quina de São João: aposta simples de Contagem é um dos 9 ganhadores

Uma aposta registrada em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está entre as vencedoras da Quina de São João 2026 e garantiu ao sortudo um prêmio de mais de R$ 26,6 milhões. O sorteio do concurso especial 7051 foi realizado neste domingo (28/6) e distribuiu um dos maiores montantes já pagos pelas Loterias Caixa. Ao todo, nove apostas acertaram as cinco dezenas sorteadas e dividirão o prêmio milionário.

As dezenas sorteadas foram 19, 32, 50, 73 e 75. Entre os bilhetes premiados está uma aposta vinculada a Contagem, feita pelos canais eletrônicos da Caixa, colocando o município mineiro na lista das cidades contempladas pelo concurso especial deste ano, assim como Brasília, com duas apostas, Fortaleza, Alexania (GO), Aripuana (MT), Paranavaí (PR), Campos dos Goytacazes (RJ) e Indaiatuba (SP).

Cada uma das nove apostas vencedoras receberá cerca de R$ 26,6 milhões. O valor é suficiente para transformar a vida do ganhador, permitindo investimentos de longo prazo ou a realização de projetos pessoais que antes pareciam distantes.

A edição de 2026 entrou para a história da Quina de São João por oferecer a maior premiação já estimada pela modalidade. Inicialmente previsto em R$ 250 milhões, o prêmio foi reajustado para R$ 260 milhões devido ao grande volume de apostas registradas em todo o país nos dias que antecederam o sorteio.

Assim como ocorre em outros concursos especiais das Loterias Caixa, a Quina de São João não acumula. Caso não houvesse acertadores das cinco dezenas, o prêmio seria distribuído entre os vencedores da faixa seguinte.

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A Caixa Econômica Federal não divulga a identidade dos ganhadores. A expectativa agora é de que o vencedor de Contagem procure uma agência da instituição para iniciar o processo de resgate do prêmio, tornando-se oficialmente o mais novo milionário da cidade.