Afastada, policial quebra silêncio e explica motivo para entrar no conteúdo adulto

A policial argentina Nicole Gabriela, de 21 anos, foi imediatamente suspensa de suas funções na Polícia da Cidade de Buenos Aires após ser flagrada produzindo vídeos de conteúdo adulto vestindo o uniforme da corporação. O material explícito, distribuído em plataformas digitais, foi descoberto por superiores durante um processo administrativo de rotina. As informações são do jornal La Nacion.

A descoberta ocorreu quando a Junta Médica da instituição realizava a avaliação da policial para renovação de uma licença psiquiátrica. Durante a checagem, os peritos encontraram os perfis ativos de Nicole em plataformas digitais, revelando conduta que viola o regulamento disciplinar da força de segurança.

O conteúdo postado pela agente exibia cenas de cunho sexual e erótico com uso ostensivo dos símbolos da instituição. Entre as gravações identificadas no inquérito, há cenas em que a policial aparece jogando bilhar uniformizada e utilizando algemas de forma sugestiva.

Que tipo de conteúdo a policial produzia nas plataformas digitais?

Além do TikTok, onde as regras de nudez são mais rígidas, a policial mantinha perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Nessa plataforma, o material era explícito e comercializado, com a agente realizando atuações com terceiros vestindo o uniforme operacional completo.