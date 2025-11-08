Assine
overlay
Início Nacional

PGR quer que Zanin rejeite pedido de influenciador para derrubar processo por tráfico

Renato Cariani, influenciador fitness e empresário, tenta junto ao STF suspender e encerrar processo criminal na Justiça de SP

Publicidade
Carregando...
JP
João Pedroso de Campos
JP
João Pedroso de Campos
Repórter
08/11/2025 06:03

compartilhe

SIGA
x
PGR quer que Zanin rejeite pedido de influenciador para derrubar processo por tráfico
PGR quer que Zanin rejeite pedido de influenciador para derrubar processo por tráfico crédito: Platobr Nacional

A PGR se manifestou ao STF pela rejeição do habeas corpus movido na corte pelo influenciador fitness e empresário Renato Cariani. Ele tenta suspender e encerrar uma ação penal em que ele é réu por tráfico, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. O recurso dos advogados de Cariani ao Supremo contesta uma decisão do STJ, que negou o pedido para interromper a ação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O processo criminal contra o influenciador corre na Justiça de São Paulo, na 3ª Vara Criminal de Diadema (SP), e apura supostos desvios de produtos químicos de uma empresa da qual Cariani é sócio, que teriam sido destinados à produção de drogas.

Enviada a Cristiano Zanin, relator do habeas corpus no STF, a manifestação da PGR defendeu que o pedido seja desconsiderado por razões processuais. A subprocuradora-geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos afirmou que só seria possível questionar a decisão do STJ por meio de um recurso extraordinário, e não através de habeas corpus.

A subprocuradora ressaltou que o habeas corpus só seria admissível caso houvesse ilegalidades flagrantes no caso, situação que ela descartou.

Além das razões processuais, a PGR também contrapôs o mérito dos argumentos da defesa de Renato Cariani e defendeu que a competência sobre o caso é da Justiça estadual.

Os advogados sustentaram que, segundo a denúncia do Ministério Público, os supostos crimes de tráfico e associação para o tráfico teriam sido cometidos a partir de informações falsas prestadas pela empresa de Cariani ao sistema da Polícia Federal que controla produtos químicos. A falsidade ideológica contra a União, deste modo, seria um crime federal e levaria a competência sobre o caso para a Justiça Federal.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay