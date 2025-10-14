Levantamento mostra que 60% das comunidades não têm prevenção de desastres

O levantamento “Panorama climático das favelas e comunidades invisibilizadas”, divulgado nesta terça-feira, 14, mostra que 60% das comunidades precárias não contam com qualquer obra de prevenção de desastres ambientais.

Realizado pela ONG TETO Brasil, o estudo aponta também que 70% das favelas que integraram o estudo não têm sistema de drenagem, o que favorece inundações nesses locais.

O levantamento contou com a participação do Centro de Estudos das Cidades – Arquitetura Futuro, Insper e ONU Habitat.

Foram mapeadas 119 comunidades, em todas as regiões do Brasil, que representam um conjunto estimado de 606.401 famílias.