Portuguesa não encontra R$ 1,7 milhão de empréstimo supostamente feito por presidente

Uma auditoria das contas do clube Portuguesa, realizada em 2024, apontou que o clube pagou R$ 1,7 milhão para o presidente do clube, Antônio Carlos Castanheira, referente a um suposto empréstimo que ele teria feito ao time. O documento, no entanto, afirma que não foi localizada a entrada dessa quantia nas contas do time.

Castanheira afirmou em uma reunião com conselheiros do Portuguesa que o empréstimo milionário foi em espécie. A informação consta em uma ata registrada em cartório e no relatório da auditoria.

“A diretoria explicou que os valores presentes na conta de mútuo [empréstimo] são parte referente a desembolsos pessoais do presidente, e outros ajuda de terceiros de contato pessoal do presidente que não querem exposição de seus nomes exatamente para evitar uso político e desgaste das suas imagens. Assim o presidente assume os riscos, juros e repasses para tais pessoas”, diz o documento.

O clube informou aos auditores da BDO Auditoria que o empréstimo feito por Castanheira ao clube foi referente a um contrato firmado com uma empresa que não teria cumprido com o patrocínio. Por isso, segundo a diretoria, o presidente assumiu a dívida.

Aos auditores, a diretoria do clube informou que realmente não existe nenhuma comprovação no balancete de que o dinheiro entrou, uma vez que o empréstimo foi feito em espécie. No entanto, nas contas do clube, há o registro do pagamento da dívida a Castanheira.

Procurado, o presidente do Portuguesa não respondeu aos questionamentos da coluna. O espaço segue aberto para manifestações.