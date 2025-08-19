STF nega pedido da Odebrecht para manter em sigilo delações sobre crimes no exterior
Maioria dos ministros seguiu voto de Edson Fachin, que determinou critérios para retirada dos sigilos de delações da Odebrecht sobre outros países
O plenário virtual do STF concluiu nessa segunda-feira, 18, o julgamento do recurso em que a Odebrecht tentava manter em sigilo junto à Corte provas e depoimentos sobre crimes cometidos em outros países. A maioria dos ministros decidiu rejeitar o recurso e manter a decisão de Edson Fachin que estipulou condições para a retirada dos sigilos.
Em decisão de setembro de 2023, Fachin determinou que o segredo não deve ser mantido em duas situações: quando a colaboração da empreiteira já tiver sido assinada com um determinado país, ou quando for encerrado o canal de diálogo para concretizar o acordo.
O ministro também definiu que a publicidade ou não aos acordos e depoimentos seria decidida caso a caso, a partir de pedidos feitos pela PGR, ouvindo-se a defesa dos delatores. Para Edson Fachin, é impossível juridicamente “eternizar a prorrogação do sigilo sobre os fatos delituosos praticados em território estrangeiro”.
Em seu recurso, que tramita em sigilo no STF, a Odebrecht argumentava ter fechado acordos de colaboração com a Justiça em países como Estados Unidos, Suíça, Equador, Guatemala, Moçambique, Panamá, Peru e República Dominicana, mas ainda mantinha tratativas em curso com Colômbia, Argentina, Venezuela, Angola e México, que poderiam ser prejudicadas caso caíssem os sigilos.
A empresa também citou entre suas alegações a “segurança aos colaboradores e à sua família”, afirmou que a retirada dos sigilos seria um “tratamento desigual” entre os países estrangeiros e “desrespeito ao princípio da confiança, à segurança jurídica e à vedação ao comportamento processual contraditório”.
Ao analisar o recurso da Odebrecht, Fachin manteve sua posição. Ele foi seguido por Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, André Mendonça e Flávio Dino.
Gilmar Mendes, como mostrou a coluna, havia sido o primeiro a divergir do relator. Gilmar entende que dar publicidade a relatos e provas da empreiteira a respeito de crimes no exterior, mesmo sobre países onde ela já fechou acordos, poderia, de fato, prejudicar negociações que a empresa tem em andamento com outras nações.
O ministro foi seguido por Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques, enquanto Cristiano Zanin se declarou impedido. Cármen Lúcia não votou e não apresentou justificativa no sistema virtual do STF.