Prefeito de Cuiabá muda lei para criar segurança particular para ele e para família

O prefeito de Cuiabá, o bolsonarista Abilio Brunini, mudou uma lei municipal, no final de abril, para criar seguranças particulares para ele e para a família.

A lei alterada por Brunini previa uma verba indenizatória para policiais militares, bombeiros e policiais civis que desempenham atividades municipais por meio de cooperação com o Estado de Mato Grosso.

Agora, a legislação prevê que esses militares estaduais lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública e vinculados ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI), sejam designados para atuar na segurança pessoal do prefeito, de seu cônjuge, de seus parentes em linha reta de primeiro grau e da vice-prefeita, por até oito horas diárias e 120 horas mensais.

A mulher de Brunini é vereadora na Câmara Municipal de Cuiabá e também receberá segurança de militares emprestados pelo estado.

Na justificativa do pedido de alteração da lei, o prefeito bolsonarista disse que a medida iria impactar “diretamente na sensação de segurança pelo munícipes de Cuiabá bem como com o gabinete de segurança institucional, responsável pela segurança do chefe do executivo municipal e sua família, bem como da segurança da vice-prefeita”.