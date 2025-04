Dias Toffoli se declara suspeito em ação com filho de seu braço direito

Dias Toffoli se declarou suspeito e não participará do julgamento de um caso no STF no qual atua como advogado o filho de um juiz auxiliar de seu gabinete, braço direito do ministro há tempos.

O advogado Rafael Pina von Adamek é filho do desembargador Carlos von Adamek, do Tribunal de Justiça de São Paulo, amigo de Toffoli e juiz auxiliar do ministro no STF.

No caso analisado pelo Supremo, Rafael atua como advogado da influenciadora Deolane Bezerra. A CPI das Bets no Senado recorreu ao STF para reverter uma decisão de André Mendonça que autorizou Deolane a não comparecer à CPI.

O julgamento do recurso da CPI foi iniciado nessa segunda-feira, 14, com o voto de Mendonça. O ministro manteve sua decisão e rejeitou as alegações da Advocacia do Senado. Toffoli, em seguida, declarou-se suspeito. Edson Fachin seguiu o voto de Mendonça. A análise do recurso, feita virtualmente na Segunda Turma do STF, terminará às 23h59 dessa terça-feira, 15.

Além da atuação como juiz auxiliar no gabinete de Dias Toffoli, Carlos von Adamek foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na gestão do ministro no órgão, entre 2018 e 2020.

Toffoli era entusiasta da indicação de Adamek ao STJ em uma das duas vagas destinadas a desembargadores, abertas em 2023. Lula, no entanto, escolheu José Afrânio Vilela, de Minas Gerais, e Teodoro Silva Santos, do Ceará.