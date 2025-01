Mega-Sena acumula e 1 aposta de BH bate na trave e acerta a quina

Uma aposta de Belo Horizonte acertou cinco dezenas no concurso 2819 da Mega-Sena e quase levou o prêmio principal. O bolão premiado conquistou R$ 74.753,50.

No total, 26 apostas em todo o Brasil acertaram a quina.

Já a quadra teve 1.978 apostas ganhadoras, que acertaram 4 dezenas, com um prêmio de R$ 1.403,72 por aposta.

Confira as dezenas: 11 - 12 - 39 - 43 - 46 - 50.

Mega-Sena acumulou

O sorteio do concurso 2819 da Mega-Sena aconteceu na noite de quinta-feira (23), em São Paulo. Nenhuma aposta conseguiu acertar as seis dezenas, e o prêmio acumulado chegou a R$ 30 milhões.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (23).

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia