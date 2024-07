Correio Braziliense - Policiais militares de São Paulo estão sendo investigados após gravarem vídeo cantando uma música sobre o Massacre do Carandiru. A letra exalta as cenas de violência durante o episódio, com versos como: "Lá só tinha lixo, a escória, na moral".

Em outro momento, um dos policiais exalta a mutilação de corpos dos detentos. Eles também prestaram homenagem ao coronel Ubiratan Guimarães, que comandou a operação. "A minha continência, Coronel Ubiratan. Vibra, ladrão, sua hora vai chegar. Escola de Choque tá saindo para caçar", cantaram no vídeo.



O Massacre do Carandiru resultou na morte de 111 detentos, sendo que 84 deles não haviam sido julgados e condenados pelos crimes.



Na época, 7,2 mil presos viviam no complexo, formado por sete pavilhões. Desses, mais de 2,7 mil ficavam no Pavilhão 9, onde estavam encarcerados os réus primários, aqueles que cumpriam a primeira pena de prisão ou que ainda aguardavam julgamento.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), informou que está investigando a situação. Confira na íntegra:



A Polícia Militar, assim que tomou conhecimento do vídeo, determinou a instauração de uma investigação, por meio do Comando do Policiamento de Choque. A conduta dos policiais que aparecem nas imagens não condiz com as práticas da Instituição e medidas cabíveis serão tomadas.