O funkeiro PK Delas é investigado em processo que apura uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O cantor é um dos alvos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que deu início a processo para expedir mandados de busca e apreensão e a quebra de sigilo de vários envolvidos no caso.

PK Delas, que conta com mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram, vai prestar depoimento na Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), no Centro do Rio, na próxima quarta-feira (12).



O cantor teria realizado movimentações financeiras para um homem ligado ao tráfico de drogas, que foi preso na Tijuca, Zona Norte do Rio, ao ter seu carro revistado.

Em maio, foi expedido um mandado de busca e apreensão para a casa de PK Delas, mas o funkeiro não morava mais no imóvel. A organização criminosa é investigada por ocultar movimentações financeiras, fazendo com que os valores obtidos com ações criminosas passam por processo que faz parecer que eles são lícitos.

Essa não é a primeira vez que PK Delas se envolve em problemas com a polícia. Em 2021, foi detido após ser parado em blitz na autoestrada Lagoa-Barra. Ele também foi detido por atentado ao pudor ao ser flagrado com duas mulheres nuas em um carro na Barra da Tijuca.

“Quem nunca deu uma cruzadinha no carro?”, questionou o cantor à época.