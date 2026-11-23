A Goldman Sachs Asset Management anunciou hoje a transferência da listagem primária nos EUA para a Bolsa de Valores do Texas dos ETFs Goldman Sachs MarketBeta® Russell 1000 Growth Equity ETF, Goldman Sachs MarketBeta® Russell 1000 Value Equity ETF e Goldman Sachs MarketBeta® U.S. Equity (cada um, um “Fund” e, em conjunto, os “Funds”), com vigência a partir da abertura do mercado em 17 de dezembro de 2026. Os ETFs Goldman Sachs MarketBeta® Russell 1000 Growth Equity ETF e Goldman Sachs MarketBeta® Russell 1000 Value Equity estão atualmente listados na NYSE Arca, Inc. e na Goldman Sachs MarketBeta® O ETF de ações dos EUA está atualmente listado na Cboe BZX Exchange, Inc.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

The Funds manterão seus objetivos de investimento, estratégias e códigos de negociação existentes, e a transferência não exige nenhuma ação por parte dos acionistas atuais. Os acionistas podem continuar comprando ou vendendo ações dos The Funds por meio de seus respectivos corretores.

"Estamos focados em atender nossos clientes onde eles estão e em apoiar o desenvolvimento contínuo dos mercados de capitais e serviços financeiros em todo o país", disse Brendan McCarthy, Diretor Global de Distribuição de ETFs da Goldman Sachs Asset Management. "O forte crescimento econômico do Texas e a próspera comunidade empresarial de Dallas fazem deste um mercado importante para nossos clientes, e temos o prazer de expandir nossos relacionamentos de longa data com as bolsas de valores para a TXSE."

Sobre a Goldman Sachs Asset Management

GA Goldman Sachs Asset Management é a principal área de investimento da Goldman Sachs, oferecendo serviços de investimento e consultoria em mercados públicos e privados para as principais instituições, consultores financeiros e indivíduos do mundo. O negócio é impulsionado por um foco em parcerias e sucesso compartilhado com seus clientes, buscando gerar desempenho de investimento a longo prazo, com base em sua rede global e profundo conhecimento em diversos setores e mercados. A Goldman Sachs Asset Management é uma investidora líder em renda fixa, liquidez, ações, alternativos e soluções multiativos. A Goldman Sachs administra aproximadamente US$ 4,1 trilhões em ativos sob gestão, em 30 de setembro de 2026.1 Siga-nos no LinkedIn.

Considerações sobre Riscos

O Goldman Sachs MarketBeta® Russell 1000 Growth Equity ETF busca proporcionar resultados de investimento que correspondam de perto, antes de taxas e despesas, ao desempenho do índice Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped. O Fund é um fundo negociado em bolsa (ETF) com gestão passiva. O Fund busca atingir seu objetivo de investimento investindo pelo menos 80% de seus ativos (excluindo garantias mantidas por empréstimo de títulos) em ações incluídas em seu índice subjacente, em recibos de depósito que representam ações incluídas em seu índice subjacente e em ações subjacentes em vez de recibos de depósito incluídos em seu índice subjacente. Os investimentos do Fund estão sujeitos ao risco de índice, o que significa que o Fund será afetado negativamente por quedas gerais nos títulos e classes de ativos representados no índice subjacente. Os investimentos do Fund estão sujeitos ao risco de índice, o que significa que o Fund será afetado negativamente por quedas gerais nos títulos e classes de ativos representados no índice subjacente. Os investimentos do Fund estão sujeitos ao risco de erro de rastreamento, ou seja, à divergência do desempenho do Fund em relação ao índice de referência, que pode ocorrer devido a custos de transação, à manutenção de caixa pelo Fund, a diferenças na contabilização de dividendos, a alterações no índice de referência ou à necessidade de cumprir requisitos regulatórios novos ou existentes. Como resultado do risco de mercado, o valor dos títulos em que o Fund investe pode subir ou descer em resposta às perspectivas de empresas individuais, setores específicos, governos ou países e/ou às condições econômicas gerais em todo o mundo, devido à crescente interconexão das economias e mercados financeiros globais. Os títulos de empresas de capitalização média envolvem riscos maiores do que os associados a empresas maiores e mais consolidadas e podem estar sujeitos a movimentos de preços mais abruptos ou erráticos. Diferentes estilos de investimento (por exemplo, "crescimento", "valor" ou "quantitativo") tendem a alternar entre popularidade e desvalorização, e, por vezes, o Fund pode apresentar desempenho inferior a outros fundos que investem em classes de ativos semelhantes, mas que utilizam estilos de investimento diferentes.

O Goldman Sachs MarketBeta® Russell 1000 Value Equity ETF busca proporcionar resultados de investimento que correspondam de perto, antes de taxas e despesas, ao desempenho do índice Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped. O Fund é um fundo negociado em bolsa com gestão passiva. O Fund busca atingir seu objetivo de investimento investindo pelo menos 80% de seus ativos (excluindo garantias mantidas por empréstimo de títulos) em ações incluídas em seu índice subjacente, em recibos de depósito que representam ações incluídas em seu índice subjacente e em ações subjacentes em substituição a recibos de depósito incluídos em seu índice subjacente. Os investimentos do Fund estão sujeitos ao risco de índice, o que significa que o Fund poderá ser afetado negativamente por quedas generalizadas nos valores mobiliários e nas classes de ativos que compõem o índice de referência. Os investimentos do Fund estão sujeitos ao risco de erro de rastreamento, ou seja, à divergência do desempenho do Fund em relação ao do índice subjacente, que pode ocorrer devido a custos de transação, à manutenção de caixa pelo Fund, a diferenças na acumulação de dividendos, a alterações no índice subjacente ou à necessidade de atender a requisitos regulatórios novos ou existentes. Como resultado do risco de mercado, o valor dos títulos em que o Fund investe pode subir ou descer em resposta às perspectivas de empresas individuais, setores específicos, governos ou países e/ou às condições econômicas gerais em todo o mundo, devido à crescente interconexão das economias globais e dos mercados financeiros. Os valores mobiliários de empresas de capitalização média envolvem riscos maiores do que aqueles associados a empresas de maior porte e mais consolidadas, podendo estar sujeitos a oscilações de preço mais bruscas ou erráticas. Diferentes estilos de investimento (por exemplo, “crescimento”, “valor” ou “quantitativo”) tendem a alternar períodos de maior ou menor preferência; por vezes, o Fund pode apresentar um desempenho inferior ao de outros fundos que investem em classes de ativos semelhantes, mas que adotam estilos de investimento distintos.

O Goldman Sachs MarketBeta® U.S. Equity ETF busca proporcionar resultados de investimento que correspondam de perto, antes de taxas e despesas, ao desempenho do Índice Solactive GBS United States Large & Mid Cap. O Fund é um fundo negociado em bolsa com gestão passiva. O Fund busca atingir seu objetivo de investimento investindo pelo menos 80% de seus ativos (excluindo garantias mantidas por empréstimo de títulos) em títulos incluídos em seu índice subjacente, em recibos de depósito que representam títulos incluídos em seu índice subjacente e em ações subjacentes referentes a recibos de depósito incluídos em seu índice subjacente. Os investimentos do Fund estão sujeitos ao risco de índice, o que significa que o Fund será afetado negativamente por quedas generalizadas nos títulos e classes de ativos representados no índice subjacente. Os investimentos do Fund estão sujeitos ao risco de erro de rastreamento, ou seja, à divergência do desempenho do Fund em relação ao índice subjacente, que pode ocorrer devido a custos de transação, à manutenção de caixa pelo Fund, a diferenças na acumulação de dividendos, a alterações no índice subjacente ou à necessidade de cumprir requisitos regulamentares novos ou existentes. Como resultado do risco de mercado, o valor dos títulos nos quais o Fund investe pode aumentar ou diminuir em resposta às perspectivas de empresas específicas, setores determinados, governos ou países e/ou às condições econômicas gerais ao redor do mundo, dado que as economias e os mercados financeiros globais estão cada vez mais interconectados. Os valores mobiliários de empresas de capitalização média envolvem riscos maiores do que aqueles associados a empresas de maior porte e mais consolidadas, podendo estar sujeitos a oscilações de preço mais bruscas ou erráticas. Diferentes estilos de investimento (por exemplo, “crescimento”, “valor” ou “quantitativo”) tendem a alternar períodos de maior ou menor preferência; por vezes, o Fund pode apresentar um desempenho inferior ao de outros fundos que investem em classes de ativos semelhantes, mas que adotam estilos de investimento distintos.

As cotas do Fund não são resgatáveis ??individualmente; elas são emitidas e resgatadas pelo Fund com base em seu valor patrimonial líquido (“VPL”), exclusivamente em grandes blocos específicos de cotas, denominados “unidades de criação” (creation units). Fora esse mecanismo, as cotas só podem ser compradas e vendidas por meio de negociação em bolsa, ao preço de mercado (e não pelo VPL). No mercado secundário, as cotas podem ser negociadas com ágio ou deságio em relação ao seu VPL. Aplicam-se as comissões de corretagem usuais. Tais comissões reduzem o retorno do investimento.

Divulgações Gerais

Um prospecto resumido, caso esteja disponível, ou um prospecto dos fundos contendo mais informações, pode ser obtido junto ao seu distribuidor autorizado ou à Goldman Sachs & Co. LLC, pelo telefone 1-800-526-7384. Antes de investir, considere os objetivos, os riscos, bem como as taxas e despesas de um fundo, e leia atentamente o prospecto resumido (se disponível) e o prospecto. O prospecto resumido (se disponível) e o prospecto contêm essas e outras informações sobre os fundos.

MarketBeta® é uma marca registrada da Goldman Sachs Asset Management.

O Goldman Sachs MarketBeta® Russell 1000 Growth Equity ETF e o Goldman Sachs MarketBeta® Russell 1000 Value Equity ETF (os “Funds”) foram desenvolvidos exclusivamente pela Goldman Sachs Asset Management. The Funds não estão, de forma alguma, vinculados ao London Stock Exchange Group plc e às empresas que compõem o seu grupo (coletivamente, o “LSE Group”), nem são por eles patrocinados, endossados, vendidos ou promovidos. “Russell®” é uma marca comercial de uma empresa do LSE Group, sendo utilizada por outras empresas do mesmo grupo sob licença. Os Índices são calculados pela Frank Russell Company — ou por sua afiliada, agente ou parceira — ou em nome dela. O LSE Group não assume qualquer responsabilidade perante terceiros decorrente de (a) uso dos Índices, confiança neles depositada ou qualquer erro neles contido, ou (b) investimento nos Funds ou operação dos mesmos. O LSE Group não faz qualquer alegação, previsão, garantia ou declaração, seja quanto aos resultados a serem obtidos com os Funds, seja quanto à adequação de cada Índice ao propósito para o qual está sendo utilizado pela Goldman Sachs Asset Management.

A Lei das Sociedades de Investimento de 1940 (a “Lei”) impõe certos limites às sociedades de investimento que compram ou adquirem quaisquer títulos emitidos por outra sociedade de investimento registada. Para estes efeitos, a definição de “sociedade de investimento” inclui fundos que não estão registrados uma vez que estão excluídos da definição de sociedade de investimento pelas seções 3(c)(1) e 3(c)(7) da Lei. Você deve consultar seu assessor jurídico para obter mais informações.

A ALPS Distributors, Inc. é a distribuidora dos ETFs da Goldman Sachs. A ALPS Distributors, Inc. não possui vínculo com a Goldman Sachs Asset Management.

©2026 Goldman Sachs. Todos os direitos reservados.

NÃO É SEGURADO PELO FDIC. PODE PERDER VALOR. NÃO HÁ GARANTIA BANCÁRIA. NÃO É SEGURADO POR NENHUMA AGÊNCIA GOVERNAMENTAL.

ALPS Code: GST4089

Código de Conformidade: N19297-OTU-J671887

Data do primeiro uso: 11/23/2026

__________________________________ 1 Os Ativos Sob Supervisão (AUS) incluem ativos sob gestão e outros ativos de clientes sobre os quais a Goldman Sachs não tem total discricionariedade. Dados da AUS referentes a 30 de setembro de 2026.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261123567814/pt/

Contatos de Imprensa

Relações com a Imprensa da Goldman Sachs Asset Management

Victoria Zarella | +1 212 902 5400

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

victoria.zarella@gs.com