A Giuliana Flores está reposicionando a Nova Flor, marca que integra seu portfólio, com o objetivo de ampliar a atuação no segmento premium de flores e presentes. O projeto envolve uma nova identidade visual, revisão da comunicação, curadoria de produtos e aprimoramento da experiência de compra. A iniciativa faz parte da estratégia do grupo de fortalecer suas marcas e atender consumidores que buscam itens diferenciados, com atenção à estética, à apresentação e aos detalhes. A expectativa é de crescimento de 15% até o fim de 2026.

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Com o novo posicionamento, a Nova Flor passa a adotar uma proposta mais sofisticada, contemporânea e autoral, com foco no design floral e na experiência de presentear. A ideia é valorizar as flores não apenas como produtos, mas também como expressões de estilo, elegância e sensibilidade. Para isso, a estratégia prevê composições cuidadosamente desenvolvidas, acabamentos refinados e embalagens alinhadas a uma identidade gráfica minimalista.

O reposicionamento também considera mudanças nas expectativas dos consumidores, que passaram a valorizar cada vez mais a jornada completa de compra. A proposta busca alcançar um público que reconhece o valor do design, da exclusividade e da curadoria, tanto na escolha de presentes para ocasiões especiais quanto no uso de flores na decoração e no cotidiano. Nesse contexto, não se trata somente da oferta de produtos com preços mais elevados, mas da busca por ampliar a percepção de valor por meio da qualidade, da apresentação e da experiência proporcionada ao cliente.

O projeto abrange diferentes frentes, incluindo design, comunicação, canais digitais e apresentação dos produtos. Nos primeiros 12 meses, a prioridade será consolidar o novo posicionamento, atrair consumidores e alinhar a jornada de compra à proposta. Em um horizonte de 24 meses, o objetivo é ampliar a presença e a relevância da marca no portfólio do grupo, com crescimento sustentável.

A iniciativa ocorre em um momento de desenvolvimento dos canais e das operações da Giuliana Flores. Fundada em 1990, a empresa foi pioneira no comércio eletrônico, iniciando suas atividades no ano 2000. Desde então, a companhia segue ampliando sua presença para além do ambiente digital. Para 2026, a companhia projeta crescimento de 15% e mais de 600 mil pedidos, além de avançar na expansão de sua rede de franquias.

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“Queremos que a Nova Flor tenha uma identidade própria e seja reconhecida pela combinação entre qualidade, design e atenção aos detalhes. O reposicionamento reflete nossa visão de que as flores podem ir além do presente tradicional e se tornar parte de experiências que expressem estilo, personalidade e afeto. Nosso objetivo é fortalecer a marca de forma consistente, oferecendo ao consumidor uma proposta diferenciada e alinhada às novas expectativas do mercado”, afirma Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.