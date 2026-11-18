A empresa aumentou o investimento em publicidade, colocou mais anúncios no ar e esperava vender mais. O resultado, porém, não veio. Ao revisar a campanha, o time procura explicações no anúncio, nos canais escolhidos e na distribuição da verba. Parte da resposta pode estar em algo que ficou fora dessa análise: o que a concorrência fez no mesmo período.

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O Share of Spend mostra a participação da marca no investimento publicitário de sua categoria. Se todas as marcas analisadas investem R$ 10 milhões e uma delas responde por R$ 2 milhões, sua fatia é de 20%. Já o Share of Voice acrescenta outra perspectiva: a participação da marca na presença publicitária da categoria. Conforme a base adotada, pode ser medido por inserções, tempo publicitário ou outra medida de exposição.

“Uma empresa pode investir mais e, mesmo assim, perder espaço porque o mercado se movimentou mais depressa. Quando o gestor acompanha apenas os próprios números, pode acabar ajustando a campanha sem perceber o que mudou na concorrência”, afirma César Sponchiado, fundador e CEO da Tunad.

O que a atuação dos concorrentes revela

A concentração de anúncios em determinada região pode sinalizar uma prioridade comercial. A troca de peças publicitárias pode revelar uma nova oferta ou argumento de venda. É essa leitura que o Radar Competitivo de Anunciantes da Tunad organiza, com acompanhamento semanal de inserções, investimento estimado, veículos, regiões, horários e peças publicitárias, dentro da cobertura monitorada de TV, rádio e streaming.

“Observar onde o concorrente aparece e o que ele está oferecendo ajuda a entender suas prioridades. Essa informação dá ao gestor mais condições de escolher os espaços em que vale competir e de avaliar como diferenciar sua própria comunicação”, explica Ricardo Monteiro, COO da Tunad e especialista em inteligência de mídia.

Quem ganha espaço no interesse do consumidor

O Share of Search mede uma parte desse comportamento: a participação de cada marca nas buscas de um conjunto definido de concorrentes. Se as marcas analisadas somam 100 mil buscas em um mês e 30 mil correspondem a uma delas, essa marca tem 30% de Share of Search.

Isso permite acompanhar quem concentra a procura na categoria e quem está ganhando ou perdendo espaço. “Quando alguém vai atrás de uma marca, temos um sinal de interesse que merece ser acompanhado. Ao comparar essa procura com a dos concorrentes, conseguimos perceber para quem o consumidor está direcionando sua atenção”, afirma Monteiro.

Como as buscas se conectam às vendas e ao market share

O pesquisador de eficácia publicitária Les Binet ajudou a consolidar o uso do Share of Search como indicador de demanda. Estudos apresentados no EffWorks Global, do IPA, em 2020 , encontraram relações entre a participação nas buscas e a participação de mercado nas categorias automotiva, de energia e de celulares.

Em determinadas categorias, mudanças na procura antecedem movimentos nas vendas. Essa antecedência varia conforme o ciclo de compra e precisa ser verificada em cada mercado. É nesse ponto que a análise chega ao Share of Market, ou participação de mercado: a parcela das vendas da categoria que pertence à marca. O cálculo pode considerar unidades vendidas ou faturamento.

A relação com as buscas, porém, não é uma conversão automática. Ganhar um ponto de Share of Search não garante um ponto de market share. Preço, disponibilidade, distribuição e experiência de compra afetam as vendas. Na Tunad, o Share of Search e Market Insights acompanha a evolução da procura pelas marcas e apoia análises de demanda e projeções de participação de mercado.

Como transformar o acompanhamento em decisão

Antes de simplesmente aumentar a verba, o gestor pode avaliar sua condição comercial, a distribuição dos anúncios e a facilidade de compra. O Share of Spend mostra o esforço financeiro em relação à categoria; o Share of Voice, a presença publicitária; o Share of Search, a parcela da procura; e o Share of Market, a participação nas vendas.

“A decisão melhora quando conseguimos conectar os movimentos da concorrência ao interesse do consumidor e aos resultados do negócio. Esse acompanhamento ajuda a escolher onde investir, o que ajustar e quais oportunidades merecem atenção”, diz Sponchiado.

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Para quem responde pelo crescimento de uma marca, mapear a concorrência ajuda a explicar resultados e a preparar as próximas decisões. O ganho está em perceber as mudanças enquanto ainda é possível reagir, em vez de conhecê-las apenas quando chegam ao relatório de vendas.